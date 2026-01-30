Bốc thăm play-off Champions League lúc mấy giờ?

Vào lúc 18h00 ngày 30/1 (giờ Việt Nam), UEFA tiến hành bốc thăm các cặp đấu thuộc vòng play-off Champions League 2025/26.

Vòng play-off năm nay chứng kiến sự hiện diện của nhiều ông lớn như Real, Inter, Juventus hay PSG.

Theo cơ chế mới, vòng play-off không còn bốc thăm ngẫu nhiên mà dựa chặt vào thứ hạng ở vòng phân hạng. Các đội xếp từ hạng 9 đến 24 được chia thành hai nhóm gồm hạt giống (9-16) và không hạt giống (17-24). Nhóm hạt giống có lợi thế đá lượt về trên sân nhà, nhưng áp lực không nhỏ trước nguy cơ bị loại sớm.

Điểm thay đổi của UEFA nằm ở việc xóa bỏ hoàn toàn rào cản quốc gia. Các đội cùng giải đấu có thể chạm trán nhau từ vòng play-off (PSG - Monaco), thậm chí tái đấu những đối thủ đã gặp ở vòng phân hạng (Real Madrid - Benfica). Điều đó biến vòng đấu này trở nên khó lường.

Real Madrid và Inter Milan được đánh giá có phần dễ thở khi chỉ phải đối đầu hai đội xếp cuối là Benfica hay Bodo/Glimt. Tuy nhiên, ở Champions League, mọi sự chủ quan đều phải trả giá. Bằng chứng là chính Real thua sốc 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng phân hạng và rớt xuống nhóm đá play-off.

Kết quả phân chia nhóm đấu ở vòng play-off trước lễ bốc thăm. Real và Inter chỉ có thể gặp Bodo/Glimt hoặc Benfica.

Ngược lại, PSG và Newcastle cũng được dự đoán gặp đối thủ không dễ dàng. Sự hiện diện của các đội bóng như Atletico Madrid, Juventus hay Bayer Leverkusen càng khiến vòng play-off trở nên hấp dẫn.

Kết quả play-off còn trực tiếp định hình cục diện vòng 16 đội. Những Man City, Bayern Munich, Arsenal hay Barcelona hoàn toàn có thể sớm chạm trán Real Madrid hoặc PSG, tạo nên những trận chung kết sớm từ đầu tháng 3.

Với Champions League phiên bản mới, không còn chỗ cho sai lầm. Mỗi lá thăm đều mang sức nặng của một mùa giải thành bại và với không ít ông lớn, đó có thể là lằn ranh rất mong manh giữa vinh quang và thất vọng.

Theo lịch thi đấu, vòng play-off sẽ diễn ra vào các ngày 18-19/2 (lượt đi) và 25-26/2 (lượt về).