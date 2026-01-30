Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch Champions League

Arsenal được dự đoán sẽ lần đầu tiên đăng quang Champions League khi đánh bại PSG trong trận chung kết.

Arsenal có phong độ ổn định từ đầu mùa.

Arsenal duy trì thành tích toàn thắng 8 trận tại Champions League, qua đó hiên ngang tiến vào vòng 1/8. Ngoài thầy trò Mikel Arteta, bóng đá Anh còn có Liverpool, Tottenham, Chelsea và Man City cùng vượt qua vòng phân hạng sau những chiến thắng quan trọng ở lượt cuối.

Bayern Munich, Barcelona và Sporting cũng góp mặt trong top 8, trong khi Newcastle buộc phải bước vào vòng play-off sau trận hòa PSG. Dù vậy, "Chích chòe" vẫn được dự đoán sẽ vượt qua Qarabag để góp mặt ở vòng knock-out.

Theo kết quả mô phỏng từ siêu máy tính, Arsenal sẽ lần lượt vượt qua Dortmund, Inter Milan và đặc biệt là Barcelona ở bán kết, trước khi đánh bại đương kim vô địch PSG với tỷ số 2-1 trong trận chung kết tổ chức tại Budapest vào tháng 5.

Liverpool được dự đoán sẽ hủy diệt Juventus ở vòng 1/8, nhưng sau đó dừng bước trước chính Barcelona tại tứ kết. Man City cũng được cho là sẽ bị loại ở cùng giai đoạn này. Đáng chú ý, Bayern Munich được dự báo thắng Real Madrid với tỷ số cách biệt, nhưng lại không thể đi tiếp khi chạm trán Barcelona.

Chelsea và Tottenham cũng không được đánh giá cao. "The Blues" nhiều khả năng dừng chân trước PSG, còn Tottenham được dự đoán thua Atletico Madrid trên chấm luân lưu, một kịch bản cay đắng cho đội bóng thành London.

Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, Champions League mùa này có thể chứng kiến khoảnh khắc lịch sử mang tên Arsenal.