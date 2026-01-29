Kịch bản nghẹt thở chờ bóng đá Anh ở Champions League

Arsenal được đánh giá là đại diện Premier League có cơ hội cao đi tới trận đấu cuối cùng ở Champions League mùa này.

Các đội bóng Anh đều gặp đối thủ rất mạnh nếu muốn tiến sâu ở Champions League 2025/26.

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Manchester City đều giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 khi nằm trong top 8 giai đoạn phân hạng. Newcastle cũng còn cơ hội góp mặt ở vòng knock-out, dù phải bắt đầu từ loạt play-off.

Arsenal là đội bóng Anh có vị thế tốt nhất khi toàn thắng vòng bảng, đứng đầu BXH. Nhờ đó, "Pháo thủ" bỏ qua vòng play-off và chờ đợi một trong 4 đối thủ gồm Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund hoặc Olympiacos ở vòng 1/8.

Nếu đi tiếp, họ có thể chạm trán Man City ở tứ kết, trong trường hợp thầy trò Pep Guardiola vượt qua Real Madrid, Inter Milan hoặc Sporting Lisbon. Kịch bản bán kết thậm chí có thể chứng kiến derby London với Chelsea hoặc Tottenham, trước khi Arsenal mơ về trận chung kết gặp Bayern Munich.

Chelsea có thể đối đầu PSG, Newcastle, Monaco hoặc Qarabag ngay từ vòng 1/8. Nếu vượt qua, họ nhiều khả năng gặp Liverpool hoặc Tottenham ở tứ kết, trước khi đối diện Arsenal hoặc Man City tại bán kết. Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid hay Inter Milan đều là những đối thủ tiềm năng ở chặng cuối.

Cạm bẫy chờ các đội bóng Anh ở vòng knock-out Champions League.

Man City có hành trình không kém phần chông gai. Đội bóng của Guardiola có thể gặp Real Madrid, Inter Milan, Bodo Glimt hoặc Benfica ở vòng 1/8. Arsenal hoặc Bayern Munich chờ sẵn ở tứ kết, trong khi bán kết có thể sẽ là Liverpool, Tottenham hoặc Chelsea.

Liverpool và Tottenham có chung nhánh đấu do lần lượt xếp thứ 3 và 4. Hai đội không thể gặp nhau trước trận chung kết. Ở vòng 1/8, họ có thể đối đầu Juventus, Atletico Madrid, Club Brugge hoặc Galatasaray. Tứ kết mở ra khả năng chạm trán Chelsea, Barcelona, PSG hoặc Newcastle.

Newcastle là đội có hành trình chông gai nhất. Họ phải vượt qua AS Monaco hoặc Qarabag ở play-off, trước khi có thể gặp Chelsea hoặc Barcelona tại vòng 1/8. Nếu tiến sâu, "Chích chòe" hoàn toàn có thể tạo nên những cuộc nội chiến nước Anh đầy duyên nợ.

Điều đó cho thấy các đội bóng Anh sẽ gặp đối thủ rất mạnh nếu muốn tiến sâu ở Champions League mùa giải năm nay, qua đó hứa hẹn nhiều kịch bản nghẹt thở từ vòng knock-out.

Phân nhánh Champions League mùa này.

