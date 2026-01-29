Paqueta rời West Ham với giá kỷ lục

Tiền vệ Lucas Paqueta chia tay West Ham để trở về quê nhà thi đấu cho Flamengo.

Paqueta rời West Ham. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 29/1, West Ham thông báo tiền vệ người Brazil gia nhập đội bóng cũ Flamengo, chấm dứt quãng thời gian 3 năm gắn bó với sân London Stadium. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết West Ham chấp thuận mức phí chuyển nhượng 41 triệu euro, con số đắt nhất trong lịch sử CLB mà Flamengo từng bỏ ra cho một cầu thủ.

Flamengo nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội khi công bố bản hợp đồng này bằng đoạn video mang tính biểu tượng. Đội bóng Brazil gọi đây là cột mốc lịch sử, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đón Paqueta trở lại trong bối cảnh Flamengo đang đặt tham vọng lớn cả trong nước lẫn khu vực Nam Mỹ.

Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, Paqueta bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở về nơi nuôi dưỡng những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo và các cổ động viên Flamengo vì giúp thương vụ trở thành hiện thực.

Paqueta chia tay Premier League. Ảnh: Reuters.

Về phía West Ham, quyết định để Paqueta ra đi được mô tả là bất đắc dĩ. CLB thành London cho biết tiền vệ người Brazil mong muốn trở về quê hương với lý do cá nhân, đặc biệt sau quãng thời gian chịu áp lực tâm lý nặng nề liên quan tới cuộc điều tra dàn xếp tỷ số.

Tháng 7/2025, Paqueta được Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) minh oan trước 4 cáo buộc nghiêm trọng, qua đó tránh nguy cơ bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Dù West Ham nỗ lực thuyết phục anh ở lại, HLV Nuno Espírito Santo và ban lãnh đạo cuối cùng chấp thuận yêu cầu chuyển nhượng của cầu thủ.

Gia nhập West Ham từ Lyon vào năm 2022, Paqueta nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa. Anh ra sân 139 lần, ghi 23 bàn thắng và có 15 pha kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng vô địch UEFA Conference League mùa 2022/23, danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Trong bối cảnh West Ham đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 20 điểm sau 23 trận, sự ra đi của Paqueta chắc chắn để lại khoảng trống không nhỏ.

