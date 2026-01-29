Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal hưởng lợi lớn từ thay đổi luật của UEFA

  • Thứ năm, 29/1/2026 05:47 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Việc toàn thắng 8 trận ở vòng bảng Champions League 2025/26 giúp Arsenal nắm lợi thế sân nhà mang tính quyết định theo quy định mới của UEFA.

Arsenal có thể đá toàn bộ các trận lượt về ở vòng knock-out trên sân nhà nếu lọt vào tới chung kết Champions League mùa này.

Dù có tới 5 trong 6 đại diện của bóng đá Anh giành vé vào vòng 1/8 Champions League nhờ đứng trong top 8, không phải tất cả đều được hưởng lợi trọn vẹn từ thay đổi mới trong quy định của UEFA.

Ở mùa giải 2024/25, quyền đá sân nhà hay sân khách tại các vòng knock-out được xác định bằng bốc thăm ngẫu nhiên sau vòng 1/8. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả khi xếp hạng cao ở vòng phân hạng, một đội bóng vẫn có thể phải đá lượt đi các vòng tứ kết hoặc bán kết trên sân nhà, thay vì sân khách.

Arsenal từng là đội chịu tác động rõ rệt của quy định này ở mùa trước. Dù đứng thứ 3 tại vòng phân hạng, "Pháo thủ" vẫn phải tiếp Real Madrid trên sân Emirates ở tứ kết lượt đi, bất chấp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ giành vé đi tiếp sau loạt play-off vượt qua Man City.

Bước sang mùa giải năm nay, UEFA bổ sung thêm động lực cho các đội nằm trong top 4. Cụ thể, 4 đội dẫn đầu gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool và Tottenham được đảm bảo đá lượt về trên sân nhà tại vòng 1/8 và tứ kết nếu đi tiếp. Riêng hai đội đứng đầu là Arsenal và Bayern còn được hưởng lợi thế tương tự ở vòng bán kết.

Điều đó mở ra kịch bản đáng chú ý. Nếu Arsenal vào tới trận chung kết Champions League diễn ra tại Budapest (Hungary) ngày 31/5, cả 3 lượt trận knock-out then chốt của họ đều sẽ được chơi lượt về tại Emirates, trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Yếu tố này được xem là lợi thế không nhỏ.

Ngoài ra, quy định của UEFA cũng nêu rõ rằng nếu một đội được xếp hạt giống bị loại ở bất kỳ vòng đấu nào, đội đánh bại họ sẽ kế thừa vị trí hạt giống đó trong nhánh đấu.

Van Dijk đi vào lịch sử Champions League

Virgil van Dijk khắc tên mình vào lịch sử Champions League theo cách không thể ấn tượng hơn trong đêm Anfield bùng nổ.

29 phút trước

8 đội vào thẳng vòng 1/8 Champions League

Premier League góp đến 5 đại diện trong top 8 vòng phân hạng giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu mùa này.

31 phút trước

Arsenal toàn thắng ở Champions League

Arsenal vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng đầy thuyết phục sau chiến thắng 3-2 trước Kairat rạng sáng 29/1.

40 phút trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Arsenal Champions League Mikel Arteta UEFA

    Đọc tiếp

    Arsenal tinh phuong an thay Gyokeres hinh anh

    Arsenal tính phương án thay Gyokeres

    11 giờ trước 19:31 28/1/2026

    0

    Phong độ kém thuyết phục của Viktor Gyokeres buộc Arsenal phải cân nhắc phương án tăng cường hàng công, với Julian Alvarez nổi lên như mục tiêu tiềm năng cho mùa hè.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý