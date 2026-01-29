Arsenal hưởng lợi lớn từ thay đổi luật của UEFA

Việc toàn thắng 8 trận ở vòng bảng Champions League 2025/26 giúp Arsenal nắm lợi thế sân nhà mang tính quyết định theo quy định mới của UEFA.

Arsenal có thể đá toàn bộ các trận lượt về ở vòng knock-out trên sân nhà nếu lọt vào tới chung kết Champions League mùa này.

Dù có tới 5 trong 6 đại diện của bóng đá Anh giành vé vào vòng 1/8 Champions League nhờ đứng trong top 8, không phải tất cả đều được hưởng lợi trọn vẹn từ thay đổi mới trong quy định của UEFA.

Ở mùa giải 2024/25, quyền đá sân nhà hay sân khách tại các vòng knock-out được xác định bằng bốc thăm ngẫu nhiên sau vòng 1/8. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả khi xếp hạng cao ở vòng phân hạng, một đội bóng vẫn có thể phải đá lượt đi các vòng tứ kết hoặc bán kết trên sân nhà, thay vì sân khách.

Arsenal từng là đội chịu tác động rõ rệt của quy định này ở mùa trước. Dù đứng thứ 3 tại vòng phân hạng, "Pháo thủ" vẫn phải tiếp Real Madrid trên sân Emirates ở tứ kết lượt đi, bất chấp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ giành vé đi tiếp sau loạt play-off vượt qua Man City.

Bước sang mùa giải năm nay, UEFA bổ sung thêm động lực cho các đội nằm trong top 4. Cụ thể, 4 đội dẫn đầu gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool và Tottenham được đảm bảo đá lượt về trên sân nhà tại vòng 1/8 và tứ kết nếu đi tiếp. Riêng hai đội đứng đầu là Arsenal và Bayern còn được hưởng lợi thế tương tự ở vòng bán kết.

Điều đó mở ra kịch bản đáng chú ý. Nếu Arsenal vào tới trận chung kết Champions League diễn ra tại Budapest (Hungary) ngày 31/5, cả 3 lượt trận knock-out then chốt của họ đều sẽ được chơi lượt về tại Emirates, trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Yếu tố này được xem là lợi thế không nhỏ.

Ngoài ra, quy định của UEFA cũng nêu rõ rằng nếu một đội được xếp hạt giống bị loại ở bất kỳ vòng đấu nào, đội đánh bại họ sẽ kế thừa vị trí hạt giống đó trong nhánh đấu.