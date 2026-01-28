Arsenal tính phương án thay Gyokeres

Phong độ kém thuyết phục của Viktor Gyokeres buộc Arsenal phải cân nhắc phương án tăng cường hàng công, với Julian Alvarez nổi lên như mục tiêu tiềm năng cho mùa hè.

Gyokeres gặp trắc trở tại Arsenal. Ảnh: Reuters.

Sau chưa đầy một mùa giải, Arsenal bắt đầu đánh giá lại hiệu quả của bản hợp đồng đắt giá Viktor Gyokeres. Gia nhập từ Sporting Lisbon với mức phí có thể lên tới 64 triệu bảng, tiền đạo người Thụy Điển mới ghi 5 bàn sau 21 trận Premier League.

Đáng chú ý, Gyokeres chưa có bàn thắng nào từ tình huống bóng sống tại giải đấu này kể từ tháng 9, chuỗi phong độ khiến anh chịu nhiều áp lực. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bùng nổ của Gyokeres tại Sporting, khi ghi 97 bàn trong 102 lần ra sân.

Môi trường Premier League khắc nghiệt và yêu cầu chiến thuật dưới thời HLV Mikel Arteta đang đặt ra thách thức lớn cho tiền đạo 27 tuổi. Trong bối cảnh đó, đội chủ sân Emirates được cho là tính đến phương án thay thế.

ESPN xác nhận Arsenal hướng sự chú ý tới Julian Alvarez củca Atlatico Madrid. Alvarez từng có 2 mùa giải tại Man City trước khi sang Tây Ban Nha vào hè 2024. Anh kịp ghi 40 bàn sau 85 trận cho Atletico. Arsenal đã tiến hành những cuộc thăm dò không chính thức nhằm đánh giá khả năng thực hiện thương vụ này.

Giám đốc Thể thao Andrea Berta được xem là nhân tố quan trọng trong quá trình đàm phán, bởi ông từng làm việc lâu năm tại Atletico và có mối quan hệ gần gũi với phía đại diện của Alvarez. Truyền thông Anh cũng cho biết tiền đạo người Argentina không hoàn toàn hài lòng với cuộc sống tại Madrid.

Bình luận về khả năng này, cựu danh thủ Gary Lineker cho rằng Alvarez là mẫu cầu thủ "chịu được những trận cầu lớn" và có thể tạo ra khác biệt ngay lập tức. Dù vậy, Lineker cũng nhấn mạnh Arsenal cần cải thiện hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo hiện tại, thay vì chỉ trông chờ vào một thương vụ lớn.

Với Arsenal, câu chuyện không chỉ xoay quanh một bản hợp đồng. Động thái phản ánh bài toán cân bằng giữa kiên nhẫn với Gyokeres và tham vọng "đánh lớn" để hoàn thiện hàng công trong cuộc đua danh hiệu.

