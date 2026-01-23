Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gyokeres không tệ như người hâm mộ nghĩ

  Thứ sáu, 23/1/2026 13:03 (GMT+7)
Viktor Gyokeres đang có thành tích ghi bàn không tới nỗi nào trong mùa đầu tiên tại Premier League, tốt hơn so với nhiều tiền đạo đắt giá khác.

Viktor Gyokeres đã ghi được 9 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Trước Inter Milan, Gabriel Jesus là ngôi sao sáng nhất của Arsenal trong chiến thắng 3-1 hôm 21/1. Chân sút người Brazil ghi cú đúp bàn thắng, nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận". Nhưng siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Gyokeres là điểm nhấn khác của trận đấu.

Tiền đạo người Thụy Điển ghi một bàn thắng đẹp, và nó có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn cho anh trong màu áo Arsenal sau những tháng ngày bị chỉ trích.

Football London bình luận kể từ khi gia nhập Arsenal, Gyokeres thường xuyên phải nhận những lời chỉ trích về số lượng bàn thắng. Song, pha lập công vào lưới Inter là bàn thắng thứ 9 Gyokeres ghi được cho Arsenal mùa này trên mọi đấu trường (kèm 1 kiến tạo).

Con số này không quá cao, nhưng đặt trong bối cảnh mùa đầu tiên của Gyokeres tại Arsenal, và so sánh với những chân sút khác, nó lại cho thấy khía cạnh khác.

Tiền đạo người Thụy Điển ghi được 5 bàn ở Premier League, 3 bàn ở Champions League và 1 bàn ở League Cup. Hiệu suất của Gyokeres vượt trội hơn Benjamin Sesko, người mới ghi được 4 bàn ở Premier League.

Tân binh của Liverpool, Alexander Isak, mới ghi được 3 bàn trên mọi mặt trận mùa này. Hugo Ekitike cũng chỉ mới có 10 bàn trên mọi mặt trận mùa này cho Liverpool. Cần nhớ rằng cả Ekitike, Sesko và Isak đều có giá đắt hơn Gyokeres hè năm ngoái.

Viktor Gyokeres anh 1

Gyokeres cứa lòng ngọt ngào, góp công vào chiến thắng 3-1 của Arsenal trên sân của Inter.

Gyokeres được Arsenal chiêu mộ với mức phí khoảng 60-70 triệu bảng (tùy thuộc điều khoản phụ), thấp hơn đáng kể so với giá trị của Isak (trên 130 triệu bảng), Šeško (khoảng 90 triệu).

Điều này khiến việc đánh giá Gyokeres là bản hợp đồng không hiệu quả của Arsenal trở nên vội vàng và thiếu công bằng. Mùa giải còn dài, và ngôi sao người Thụy Điển còn có thể nâng cao thành tích.

Và nếu xét trong bối cảnh thực tế, hiệu suất trên của anh không quá tệ. Đây mới là mùa đầu tiên Gyokeres thích nghi với cường độ và nhịp độ Premier League, giải đấu khốc liệt nhất châu Âu.

Phong cách chơi hiện tại của Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta cũng nhấn mạnh kiểm soát bóng, pressing cao và phối hợp nhóm nhỏ, đòi hỏi tiền đạo phải tham gia nhiều hơn vào lối chơi tập thể thay vì chỉ tập trung dứt điểm.

Gyokeres chưa có giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ với đội bóng (gia nhập muộn hè 2025), dẫn đến thời gian làm quen hệ thống và đồng đội bị rút ngắn. Dù vậy, anh thể hiện sự tiến bộ rõ rệt: khả năng giữ bóng, di chuyển không bóng, pressing gây sức ép và dứt điểm đa dạng.

Nếu có thêm thời gian, hiểu biết sâu hơn về hệ thống chiến thuật và sự gắn kết tốt hơn với các vệ tinh như Martin Odegaard, Bukayo Saka hay Declan Rice, Gyokeres hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn ở nửa sau mùa giải và các mùa tiếp theo.

Dù chưa đạt đến mức bùng nổ như kỳ vọng ban đầu, Gyokeres đang chơi không tệ, đặc biệt khi Arsenal vẫn băng băng ở cả 4 đấu trường. Arsenal và người hâm mộ có lý do để lạc quan về sự phát triển tiếp theo của chân sút người Thụy Điển.

