CĐV dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Trước trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhận được sự ủng hộ đáng chú ý từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn châu lục.

U23 Việt Nam được kỳ vọng khép lại VCK U23 châu Á bằng chiến thắng.

Trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), phần bình chọn kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cho thấy niềm tin lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Có tới 61% lượt bình chọn dự đoán U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, trong khi U23 Hàn Quốc chỉ nhận được 39% sự ủng hộ. Đây là con số gây bất ngờ nếu đặt trong bối cảnh đối thủ là một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á, thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết và sở hữu lực lượng có chiều sâu.

U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng 3 với thành tích thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại giải. Lối chơi kỷ luật, gắn kết cùng tinh thần thi đấu kiên cường giúp đội bóng áo đỏ tạo nên nhiều trận đấu giàu cảm xúc, đồng thời cho thấy sự tiến bộ rõ nét dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao về thể lực, tốc độ và tổ chức chiến thuật, nhưng phong độ tại giải năm nay chưa thật sự thuyết phục. Dù vậy, đội bóng xứ kim chi vẫn là bài toán khó với "Những chiến binh sao vàng".

Cuộc đối đầu lúc 22h00 ngày 23/1 là thước đo cho bản lĩnh và sự trưởng thành của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá trẻ châu Á. Dù kết quả ra sao, việc được đông đảo CĐV khu vực đặt niềm tin cũng là nguồn khích lệ tinh thần lớn cho U23 Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại, 70% người hâm mộ chọn U23 Nhật Bản sẽ lên ngôi vô địch khi đối đầu với U23 Trung Quốc vào lúc 22h00 ngày 24/1.

