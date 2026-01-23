Một thế hệ rời U23 Việt Nam, chỉ còn con đường ĐTQG

U23 Việt Nam đá trận cuối ở VCK U23 châu Á 2026, khép lại giải đấu và một chặng đường bóng đá trẻ của cả thế hệ.

U23 Việt Nam để lại hành trình đáng nhớ ở U23 châu Á.

Lúc 22h ngày 23/1, U23 Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc. Không đơn thuần là lời chia tay một giải đấu, đây còn là thời khắc khép lại tuổi trẻ của nhiều học trò HLV Kim Sang-sik, những người từ sau đêm nay sẽ không còn cơ hội khoác áo các đội tuyển trẻ, mà chỉ còn con đường duy nhất là ĐTQG.

Tạm biệt thời cầu thủ trẻ

Có chút hụt hẫng khi U23 Việt Nam chỉ góp mặt ở trận tranh hạng ba. Nhưng sự kỳ vọng của người hâm mộ vốn không có điểm dừng, còn nếu nhìn một cách công bằng, với vị thế hiện tại của bóng đá Việt Nam, việc tiến sâu đến giai đoạn này đã là thành công vượt mong đợi.

Khuất Văn Khang sẽ có trận đấu cuối trong màu áo U23 Việt Nam.

Cần nhớ rằng, chỉ khoảng hai tuần trước ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa trải qua hành trình căng thẳng để đưa bóng đá Việt Nam trở lại đỉnh cao SEA Games 33 bằng tấm HCV quý giá.

Việc phải vắt sức liên tục ở hai mặt trận lớn khiến thử thách tại đấu trường châu lục càng trở nên khắc nghiệt. Dẫu vậy, một chiến thắng trong trận tranh hạng ba vẫn đủ để xoa dịu nỗi tiếc nuối từ bán kết, đồng thời mang đến cái kết đẹp cho một thế hệ cầu thủ.

Đó không chỉ là dấu chấm hết cho một giải đấu, mà còn là bước ngoặt không thể đảo ngược. Những cầu thủ sinh năm 2003 như Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Viktor Lê, Nguyễn Thanh Nhàn… sẽ không còn cơ hội trở lại màu áo U23. Ngay cả nhóm sinh năm 2004 cũng gần như đã đi đến giới hạn cuối cùng của các giải trẻ theo quy định hiện hành.

Khó thắng nhưng rất khó quên

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định lứa cầu thủ này còn để lại dấu ấn đậm nét hơn cả thế hệ từng làm nức lòng người hâm mộ với Quang Hải, Công Phượng hay Xuân Trường. Họ gây ấn tượng mạnh tại VCK U23 châu Á, rồi thống trị khu vực bằng cú đúp vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và HCV SEA Games 33.

U23 Hàn Quốc là thử thách khó dành cho U23 Việt Nam.

So với thế hệ của HLV Park Hang-seo, điều còn thiếu duy nhất của U23 Việt Nam hiện tại là tấm vé vào chung kết U23 châu Á. Nhưng nếu xét thành tích trước ngưỡng cửa cuối cùng, Đình Bắc và các đồng đội thậm chí còn thuyết phục hơn với chuỗi trận toàn thắng, khẳng định bản lĩnh bằng tỷ số chứ không phải nhờ loạt luân lưu may rủi.

Ba năm kể từ khi giới thiệu mình ở các sân chơi châu lục, thế hệ U23 này mang đến niềm tự hào rõ nét, góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá Việt Nam trong khu vực. Không vào chung kết, nhưng U23 Việt Nam vẫn có thể khép lại giải đấu bằng một lời chia tay trọn vẹn. Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, nếu xảy ra, sẽ là cái vẫy tay đầy cảm xúc.

Dẫu khó khăn chồng chất, lực lượng sứt mẻ và đối thủ rất mạnh, nhưng nếu thành công, đó sẽ là lời tạm biệt ngọt ngào, đáng nhớ và rất khó quên của một thế hệ đã đi trọn hành trình tuổi trẻ.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

