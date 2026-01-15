Điểm yếu của Gyokeres

Gary Lineker đưa ra nhận định thẳng thắn về Viktor Gyokeres sau khi theo dõi tiền đạo này trong vài tuần gần đây, cho rằng vấn đề lớn nhất của Gyökeres nằm ở cách di chuyển khi chơi trung phong.

“Tôi theo dõi cậu ấy khá kỹ. Gyökeres thường chờ xem bóng sẽ đi đâu rồi mới tấn công khoảng trống. Nhưng đó là tư duy của một hậu vệ, không phải của một tiền đạo săn bàn”, Lineker chia sẻ.

Theo cựu danh thủ người Anh, sự khác biệt giữa một tiền đạo giỏi và một tiền đạo ghi bàn đều đặn nằm ở khả năng phán đoán trước tình huống, thay vì phản ứng sau khi bóng đã được chuyền.

Gyökeres thường chờ xem bóng sẽ đi đâu rồi mới tấn công khoảng trống.

Lineker nhấn mạnh rằng một trung phong đẳng cấp cần dám “đánh cược” vào điểm rơi của quả bóng. Cầu thủ phải bắt đầu di chuyển trước khi đường tạt được thực hiện để tạo lợi thế nửa nhịp so với hậu vệ.

“Bạn có thể chạy vào khoảng trống mà bóng không tới. Nhưng khi bóng đến đúng chỗ, bạn đã ở đó trước đối thủ”, ông phân tích.

Để minh họa, Lineker dẫn ví dụ từ Dominic Calvert-Lewin trong một bàn thắng gần đây. Theo ông, Calvert-Lewin không chờ đợi tình huống rõ ràng mà chủ động kéo giãn hàng thủ, sau đó tăng tốc vào cột gần và chấp nhận rủi ro bóng được đưa tới.

So sánh Gyökeres với những trung phong hàng đầu hiện nay, Lineker cho rằng các chân sút ghi nhiều bàn đều sở hữu bản năng di chuyển sớm trong vòng cấm. “Erling Haaland, Harry Kane hay Robert Lewandowski đều làm điều đó rất tốt”, ông nói.

Lineker khép lại nhận định bằng góc nhìn tích cực: “Tôi luôn nghĩ kỹ năng này có thể học được. Đó là sự hiểu biết đơn giản về xác suất”. Với Gyökeres, đây không phải lời phán xét, mà là gợi ý rõ ràng cho bước tiến tiếp theo nếu muốn vươn lên nhóm tiền đạo hàng đầu.