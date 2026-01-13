Arsenal chịu tổn thất lớn

Sau 8 năm làm việc trong vai trò Giám đốc học viện, Per Mertesacker sẽ chia tay Arsenal để tìm kiếm bước phát triển mới trong sự nghiệp.

Per Mertesacker chia tay Arsenal.

Trong tuyên bố chính thức, Mertesacker nhấn mạnh rằng Arsenal luôn là câu lạc bộ đặc biệt đối với anh, và quyết định ra đi không hề dễ dàng. “Arsenal luôn là và sẽ mãi là một câu lạc bộ rất đặc biệt đối với tôi, vì vậy đây là một quyết định khó khăn", Mertesacker thông báo trên trang cá nhân.

Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự tin tưởng mà câu lạc bộ dành cho mình khi chuyển tiếp trực tiếp từ vai trò cầu thủ đội một sang vị trí trưởng học viện. Bây giờ, Mertesacker cho rằng đến lúc anh tiến bước, khám phá những điều mới mẻ và thử thách bản thân hơn nữa.

The Times đánh giá đây là tổn thất lớn với Arsenal, bởi Mertesacker là Giám đốc học viện Hale End của Arsenal từ nhiều năm qua. Cựu danh thủ người Đức gây tiếng vang khi giúp công tác đào tạo trẻ của đội chủ sân Emirates tiến bộ đáng kể.

Ngoài ra, Mertesacker cũng được đánh giá cao nhờ tư duy đổi mới, tạo ra cuộc "cách mạng" ở học viện Arsenal.

Chia tay cựu trung vệ người Đức, Arsenal sẽ phải tìm một nhân sự mới để lèo lái học viện Hale End, một trong những nơi đang sản sinh ra nhiều tài năng trẻ đáng xem của bóng đá Anh thời gian qua.

