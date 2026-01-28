Arsenal trước cột mốc chưa từng có ở Champions League

Trước cuộc chạm trán Kairat Almaty rạng sáng 29/1, Arsenal có thể trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League thắng 8 trận liên tiếp với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Arsenal đứng trước cơ hội lịch sử. Ảnh: Reuters.

Arsenal bước vào trận đấu với Kairat Almaty trong tâm thế của đội bóng có phong độ ổn định bậc nhất châu Âu mùa này. Sau 7 trận đã đấu tại Champions League 2025/26, đại diện nước Anh đều giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu hai bàn.

Trong suốt chiều dài lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, chưa từng có đội nào thắng 8 trận liên tiếp với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Điều đó khiến trận đấu sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt với thầy trò HLV Mikel Arteta.

Không chỉ áp đảo về kết quả, Arsenal còn cho thấy sự chắc chắn hiếm thấy. Họ là đội duy nhất chưa từng bị dẫn bàn ở bất kỳ thời điểm nào tại Champions League mùa này. Thống kê ấy phản ánh rõ khả năng kiểm soát thế trận và sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự mà Arsenal đang xây dựng.

Đáng chú ý, Arsenal không phải đội bóng dựa nhiều vào những cú sút xa. Tính đến thời điểm hiện tại, họ mới tung ra 22 cú dứt điểm ngoài vùng cấm, con số chỉ cao hơn 4 đội khác tại Champions League. Dữ liệu này cho thấy cách tiếp cận rất rõ ràng của Arsenal. Đó là ưu tiên tổ chức tấn công có cấu trúc, đưa bóng vào những vị trí dứt điểm thuận lợi thay vì trông chờ vào khoảnh khắc cá nhân.

Kairat Almaty bị đánh giá thấp hơn, song Arsenal hiểu rằng áp lực lịch sử mới là thử thách lớn nhất. Một chiến thắng nữa không chỉ giúp họ duy trì mạch toàn thắng, mà còn đưa Arsenal đi vào sách kỷ lục Champions League. Trong bối cảnh đó, sự tập trung và tính kỷ luật sẽ là yếu tố then chốt để "Pháo thủ" tạo nên cột mốc lịch sử.