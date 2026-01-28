Scholes chê Arsenal không xứng đáng vô địch

Cựu tiền vệ Paul Scholes thẳng thắn cho rằng nếu Arsenal vô địch giải đấu năm nay, họ có thể trở thành "đội bóng tệ nhất" từng đăng quang Premier League trong lịch sử.

Scholes thẳng thắn nhận xét về Arsenal.

Lý do chính nằm ở chất lượng cá nhân ở tuyến trên, đặc biệt là hàng công. Scholes phân tích: "Nếu Arsenal vô địch Premier League, đây có thể là đội tệ nhất từng vô địch giải đấu. Nếu bạn nghĩ đến việc chọn đội hình tiêu biểu mùa giải và chọn các ngôi sao cho hàng tấn công, thì chẳng ai từ Arsenal lọt vào danh sách đó cả".

Scholes so sánh Arsenal với các nhà vô địch trước đây, nhấn mạnh rằng những đội bóng trước luôn sở hữu các tiền đạo hoặc cầu thủ tấn công xuất sắc.

Scholes thậm chí chưa thực sự ấn tượng với Bukayo Saka, ngôi sao được xem là sáng giá nhất Arsenal: "Hãy nhìn các nhà vô địch trước đây, hàng công của Liverpool thì tuyệt vời. Có lẽ chỉ Saka là ứng cử viên duy nhất từ Arsenal, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy đã chơi hay. Cậu ấy chưa ghi nhiều bàn hay kiến tạo mùa này".

Đồng quan điểm với Scholes, cựu trung vệ Jamie Carragher cho hay: "Bạn có bao giờ thấy đội đầu bảng, dẫn đầu cách biệt 6-7 điểm, mà khi chọn đội hình hay nhất giải thì không có nổi một cầu thủ nào trong bộ tứ tấn công chưa? Điều đó không bình thường".

"Đội bóng tốt nhất giải luôn phải có ít nhất một, thậm chí hai cầu thủ tấn công trong đội hình tiêu biểu. Arsenal hiện tại không có điều đó, và điều này cho thấy họ thiếu một siêu sao thực thụ ở tuyến đầu", Carragher nhấn mạnh.

Dấu hỏi lớn về chất lượng hàng công của Arsenal khi đội bóng này không sở hữu một siêu sao đúng nghĩa.

Dù Arsenal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 4 điểm sau thất bại trước Manchester United cuối tuần qua, phong độ tấn công của họ bị cho là thiếu sắc bén.

Đội bóng không có ngôi sao ghi bàn hàng loạt hay kiến tạo vượt trội, thay vào đó dựa nhiều vào sự chắc chắn tập thể, hàng thủ vững vàng (với những cái tên như William Saliba, Declan Rice hay Jurrien Timber) và khả năng gây áp lực ở các tình huống cố định.

Về vấn đề này, cựu trọng tài Mark Clattenburg còn kêu gọi Premier League cần nghiêm khắc hơn trước chiêu trò đá phạt góc của Arsenal ở trận thua MU 2-3 rạng sáng 26/1. Ông Clattenburg cho rằng cách Arsenal tận dụng các tình huống cố định bằng việc vây ráp, khóa chặt không gian hoạt động của thủ môn đối phương trở thành xu hướng đang lan rộng ở Premier League, nhưng làm xấu đi hình ảnh giải đấu.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

