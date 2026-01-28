Người hâm mộ bóng đá Italy đang đổ dồn sự chú ý về giải Serie D khi nữ trọng tài Giuliana Vigile đang làm nhiệm vụ.

Nữ trọng tài Italy gây sốt.

Ở tuổi 23, Giuliana đã trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân cỏ địa phương với vai trò trợ lý trọng tài. Sinh ra tại Cesena, cô sớm theo đuổi con đường cầm cờ và hiện được đánh giá là một trong những nữ trọng tài trẻ triển vọng của bóng đá Italy.

Theo Gazzetta dello Sport, trong suốt 3 năm làm nhiệm vụ, Giuliana luôn nhận được điểm số chuyên môn cao từ các giám sát trọng tài thuộc Hiệp hội Trọng tài Italy (AIA), cho thấy năng lực ổn định cùng sự nghiêm túc trong công việc.

Song song với sự nghiệp trên sân cỏ, Giuliana còn có một cuộc sống hoàn toàn khác bên ngoài đường biên. Cô từng theo học ngành Khoa học Quốc tế và Ngoại giao tại Đại học Bologna, đồng thời là người mẫu kiêm influencer có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Trang Instagram cá nhân của Giuliana hiện thu hút hơn 102.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch sang trọng cùng phong cách thời trang cuốn hút.

Giuliana thu hút sự chú ý trên sân cỏ.

Sự nổi tiếng của Giuliana thậm chí còn tác động trực tiếp đến các trận đấu mà cô điều hành. Truyền thông Italy cho biết lượng khán giả đến sân trong những trận có sự góp mặt của nữ trợ lý trọng tài này tăng lên rõ rệt, không chỉ bởi yếu tố chuyên môn mà còn nhờ sức hút cá nhân hiếm có.

Trên mạng xã hội, Giuliana được yêu mến nhờ sắc vóc nổi bật. Một cổ động viên bình luận: "Cô ấy là ngôi sao lớn nhất tại Serie D". Một người khác nhận xét: "Tôi đến sân chỉ để xem Giuliana làm nhiệm vụ".

Bản thân Giuliana nhiều lần khẳng định cô không muốn bị nhìn nhận như một hiện tượng mạng xã hội trên sân cỏ. Trong những chia sẻ hiếm hoi với truyền thông, nữ trợ lý trọng tài cho biết ưu tiên lớn nhất vẫn là sự nghiệp chuyên môn, từng bước tích lũy kinh nghiệm để có thể tiến xa hơn trong hệ thống trọng tài quốc gia.

