Phản ứng của Arsenal sau trận thua MU

HLV Mikel Arteta nhanh chóng hành động nhằm hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng tại Emirates, sau khi Arsenal để thua MU 2-3 trên sân nhà cuối tuần qua.

HLV Arteta xốc lại tinh thần cho các học trò.

Trận thua trước MU là thất bại trên sân nhà đầu tiên của "Pháo thủ" ở mùa giải năm nay, đồng thời kéo dài chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại Premier League. Dễ hiểu khi một bộ phận CĐV phản ứng dữ dội bằng những tiếng la ó khi trận đấu khép lại.

Nhận thức rõ áp lực và kỳ vọng ngày càng lớn từ khán đài, Arteta lập tức tổ chức một cuộc họp quan trọng với toàn đội. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha nhấn mạnh yếu tố đoàn kết, coi đó là chìa khóa cho chặng đường phía trước trong tham vọng chinh phục chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, qua đó chấm dứt 3 mùa liên tiếp về nhì.

Arteta khẳng định ông không trách móc người hâm mộ, mà muốn toàn đội tập trung nhìn lại chính mình và xây dựng tâm thế tích cực cho giai đoạn quyết định của mùa giải. "Phản ứng của các cầu thủ là rất tuyệt vời. Chúng tôi cần chậm lại một nhịp, hạ nhiệt và tự hỏi chúng tôi đang cảm thấy thế nào, và sẽ sống 4 tháng tới ra sao", Arteta chia sẻ.

Ông nói thêm: "Điều xuất hiện từ cuộc họp đó rất đơn giản. Chúng tôi xứng đáng ở vị thế cạnh tranh trên 4 mặt trận. Trong 4 tháng tới, Arsenal sẽ chơi bóng với niềm vui, sự dũng cảm và niềm tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng".

Nhà cầm quân 42 tuổi kêu gọi tất cả ai gắn bó với CLB, đặc biệt người hâm mộ, hãy cùng lên một con thuyền, đồng hành với đội bóng trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Arsenal hiện vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 4 điểm. "Pháo thủ" có cơ hội lấy lại đà hưng phấn khi tiếp đón Kairat Almaty tại lượt cuối vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 29/1. Arsenal chắc suất vào vòng 1/8 và chỉ cần một trận hòa để bảo đảm ngôi đầu bảng.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD