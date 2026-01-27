Nghịch lý lớn nhất của Arsenal

Cựu danh thủ Jamie Carragher đặt dấu hỏi lớn về chất lượng hàng công của Arsenal khi đội bóng này không sở hữu một siêu sao đúng nghĩa.

Hàng công Arsenal chơi chưa đạt kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Carragher đặt vấn đề: "Hiếm khi nào trong lịch sử Premier League, một đội bóng đứng đầu bảng với khoảng cách 6-7 điểm lại không sở hữu một cái tên nổi bật ở hàng công". Ông nhấn mạnh rằng những đội bóng mạnh nhất giải đấu, xét theo thông lệ, luôn có ít nhất một, thậm chí hai cầu thủ tấn công được xem là tiêu biểu cho mùa giải.

Nhận định này không nhằm phủ nhận sự ổn định của Arsenal, mà tập trung vào bản chất sức mạnh của họ. Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal xây dựng thành công một tập thể cân bằng, kỷ luật và giàu tính tổ chức.

Họ ghi bàn bằng nhiều phương án, đến từ nhiều vị trí khác nhau, thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao cụ thể. Tuy nhiên, theo Carragher, chính điều đó lại bộc lộ hạn chế. Đó là Arsenal thiếu một siêu sao tấn công đúng nghĩa, mẫu cầu thủ có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc cá nhân, đặc biệt ở những thời điểm căng thẳng của cuộc đua vô địch.

Trong lịch sử, những đội đăng quang Premier League thường gắn liền với các cái tên mang tính biểu tượng trên hàng công, từ Thierry Henry (Arsenal), Cristiano Ronaldo (MU), Mohamed Salah (Liverpool) cho đến Erling Haaland (Man City)

Quan điểm của Carragher phản ánh một câu hỏi liệu một tập thể đồng đều, không phụ thuộc vào ngôi sao có đủ để đi đến danh hiệu cao nhất hay không? Trong bối cảnh cuộc đua vô địch ngày càng khốc liệt, sự khác biệt đôi khi không nằm ở hệ thống, mà ở khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân đẳng cấp.

Arsenal vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Nhưng như Carragher ngầm cảnh báo, khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, việc thiếu một ngôi sao tấn công mang tính biểu tượng có thể trở thành bài toán khó, thứ sẽ kiểm nghiệm giới hạn của đội bóng đang đứng trên đỉnh Premier League.

