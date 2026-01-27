Arsenal nhắm 3 mục tiêu chuyển nhượng vào giờ chót

Arsenal có thể bổ sung nhân sự trong bối cảnh thầy trò HLV Mikel Arteta chuẩn bị bước vào chặng nước rút của mùa giải 2025/26.

Arsenal tính đến chuyện bổ sung nhân sự.

Từ cuối năm ngoái, HLV Arteta thẳng thắn thừa nhận Arsenal sẽ chủ động tìm kiếm các phương án tăng cường lực lượng trong tháng 1/2026. Tuy nhiên đến thời điểm này, đội chủ sân Emirates vẫn khá im ắng. Hoạt động đáng chú ý nhất của Arsenal mới dừng lại ở chiều đi, với Oleksandr Zinchenko sang Ajax theo dạng cho mượn và tài năng trẻ Ethan Nwaneri cập bến Marseille.

Dù được liên hệ với Julian Alvarez của Atletico Madrid, thương vụ nhanh chóng hạ nhiệt khi chính cầu thủ người Argentina khẳng định anh tập trung tuyệt đối cho đội bóng hiện tại. Thay vào đó, Arsenal được cho là cân nhắc những mục tiêu thực tế hơn với 3 cái tên lọt vào tầm ngắm.

Đầu tiên là Victor Valdepenas của Real Madrid. Trung vệ 19 tuổi thuận chân trái có thể chơi cả ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ biên và có màn ra mắt đội một Real ở mùa giải này. Trong bối cảnh Arsenal từng phải kéo Christian Norgaard về đá trung vệ, Valdepenas được xem là giải pháp chiến lược cho tham vọng chinh chiến trên nhiều mặt trận. Theo BBC, cầu thủ này có điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng và Arsenal sớm có những trao đổi nội bộ ban đầu.

Bên cạnh đó, Yannick Carrasco cũng là phương án đáng cân nhắc. Cầu thủ chạy cánh 32 tuổi nhiều khả năng rời Al Shabab theo dạng cho mượn. Carrasco không xa lạ với Arsenal, đặc biệt khi giám đốc Andrea Berta từng đánh giá rất cao anh trong thời gian làm việc tại Atletico Madrid.

Cuối cùng, Ruben Neves được xem là mảnh ghép giàu kinh nghiệm. Tiền vệ người Bồ Đào Nha của Al Hilal vẫn nhận được sự yêu mến từ Arteta và có thể mang lại sự cân bằng cần thiết cho Arsenal trong giai đoạn còn lại của cuộc đua vô địch.

Câu hỏi đặt ra là Arsenal có thật sự cần hành động quyết liệt trong tháng 1/2026, hay sẽ tiếp tục tin tưởng vào lực lượng hiện tại.

