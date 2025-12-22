Điều kiện để Barca nổ 'bom tấn' Julian Alvarez

Tiền đạo người Argentina được coi là ưu tiên số một của Barca trong hè 2026.

Alvarez là bản hợp đồng trong mơ của Barca.

Theo Fichajes, Barcelona đánh giá Julian Alvarez là mẫu trung phong hiện đại, có thể chơi rộng, pressing mạnh mẽ và gắn kết tập thể. Đây là những phẩm chất hoàn toàn phù hợp với triết lý mà đội bóng xứ Catalonia xây dựng. Nhà vô địch World Cup 2022 được xem như hình ảnh kế thừa lý tưởng, vừa thay thế vai trò ghi bàn của Lewandowski, vừa mang đến năng lượng mới cho hàng công trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, con đường để đưa Alvarez về Camp Nou không hề bằng phẳng. Anh hiện là trụ cột của Atletico Madrid, còn hợp đồng kéo dài tới năm 2030 với điều khoản giải phóng gần như "bất khả xâm phạm". Vì vậy, Barcelona hiểu rằng họ không thể tiếp cận theo cách truyền thống, mà phải chờ đợi một sự thay đổi lớn từ chính cầu thủ.

Điều kiện tiên quyết là ý chí của Alvarez. Chỉ khi tiền đạo người Argentina mong muốn tìm kiếm thử thách mới, cánh cửa đàm phán mới có thể hé mở. Song song với đó, Barcelona cần cải thiện triệt để tình hình tài chính. Việc sân Camp Nou mở cửa hoàn toàn được xem là yếu tố then chốt để tăng doanh thu, tạo dư địa cho những thương vụ lớn.

Ngoài ra, việc bán đi một cầu thủ chủ chốt gần như là điều bắt buộc để cân đối ngân sách. Nếu mọi điều kiện cùng hội tụ, Alvarez sẽ là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tham vọng trở lại đỉnh cao của Barcelona trong kỷ nguyên mới.