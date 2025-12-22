MU nguy cơ thua trong vụ Guehi

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona tiếp xúc với Marc Guehi và người đại diện để thảo luận về khả năng cầu thủ chuyển đến câu lạc bộ La Liga vào cuối mùa giải này.

Marc Guehi lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Sport đưa tin Giám đốc Thể thao Barcelona, Deco, vừa gặp gỡ đại diện của Marc Guehi. Ban lãnh đạo CLB xứ Catalonia xem đội trưởng của Crystal Palace là mục tiêu hàng đầu để củng cố vị trí trung vệ. Cuộc gặp tiếp theo sẽ được lên lịch vào tuần đầu tiên của tháng 1, vì Barcelona muốn đạt thỏa thuận sớm để vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Guehi hiện chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với Palace. Điều này khiến giá trị chuyển nhượng của anh giảm mạnh, tạo cơ hội cho các CLB lớn như nhảy vào thương vụ với mức phí hợp lý. Barcelona xem mức giá khoảng 25-30 triệu bảng cho Guehi là con số hời.

Với phong độ ấn tượng trong hai mùa giải qua, Guehi lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Manchester United là đội sát sao nhất trong thời gian qua. CLB nước Anh thậm chí đưa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng để chiêu mộ Guehi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Kinh nghiệm ở hàng thủ ba người dưới thời HLV Oliver Glasner tại Crystal Palace khiến Guehi trở thành mục tiêu lý tưởng của HLV Amorim. Song, sự nhập cuộc của Barca có thể khiến MU ôm hận.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Guehi từng ở rất gần việc gia nhập Liverpool với giá 35 triệu bảng, tuy nhiên thương vụ đổ bể vào phút chót do HLV Oliver Glasner quyết định giữ người khi Palace không kịp tìm ra phương án thay thế. Bên cạnh Manchester United, Barcelona và Liverpool, cả Real Madrid hay Bayern Munich cũng đang theo sát tình hình của Guehi.

