Đội tí hon lại gây địa chấn ở Scotland

Heart of Midlothian (Hearts) đang tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại Scotland khi đánh bại gã khổng lồ Rangers với tỷ số 2-1 để vững vàng ở ngôi đầu giải VĐQG.

Chiến thắng trước Rangers giúp Hearts củng cố vị trí dẫn đầu tại giải Vô địch Quốc gia Scotland (Scottish Premiership).

Rạng sáng 22/12, tại vòng 18, Hearts giáng đòn mạnh vào Rangers trong cuộc đua vô địch Scottish Premiership khi chấm dứt chuỗi bất bại trên sân khách kéo dài một năm của gã khổng lồ bóng đá Scotland.

Chiến thắng này nâng khoảng cách của Hearts với đội xếp thứ hai Celtic lên 9 điểm (nhà đương kim vô địch còn một trận chưa đấu), đồng thời khiến Rangers tụt lại sâu khi kém đội dẫn đầu tới 12 điểm.

Rangers mới chỉ thua hai trận ở Premiership mùa này, nhưng cả hai lần thất bại của họ đều trước Hearts. Đội bóng tí hon của Scotland đang làm câm lặng những hoài nghi khi hạ cả Rangers lẫn Celtic ở những vòng đấu gần nhất.

Không lạ gì khi có những kẻ hoài nghi, vì vào thời điểm này năm ngoái, họ đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Hearts trở thành một đội bóng hoàn toàn khác kể từ khi McInnes làm huấn luyện viên trưởng vào mùa hè này, và Tony Bloom mua lại cổ phần CLB.

Hearts trỗi dậy mạnh mẽ dưới sự ảnh hưởng của ông chủ mới, Tony Bloom, người đồng thời là chủ sở hữu của câu lạc bộ Brighton & Hove Albion

Bloom, doanh nhân nổi tiếng với tư duy phân tích dữ liệu tiên tiến, mang đến Tynecastle mô hình “Moneyball” - chiến lược sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất đội bóng. Thành công của ông tại Brighton, nơi đội bóng này vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm tại Premier League, chính là minh chứng cho hiệu quả của phương pháp này.

Dưới sự dẫn dắt của Bloom, Hearts có một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy táo bạo, chiêu mộ 11 tân binh từ khắp châu Âu. Những bản hợp đồng này không chỉ tăng cường chất lượng mà còn mang lại chiều sâu đội hình, giúp Hearts xây dựng một lối chơi kỷ luật, hiệu quả và đầy sáng tạo.

Chính sự kết hợp giữa các cầu thủ tài năng và chiến lược phân tích dữ liệu đã giúp Hearts tạo nên sự khác biệt, biến họ từ một đội bóng chiếu dưới thành một thế lực thực sự tại Scottish Premiership.

Hearts trở thành đội bóng đầu tiên thắng cả Celtic và Rangers trong bốn trận liên tiếp ở giải VĐQG, kể từ năm 1985. Họ cũng là câu lạc bộ đầu tiên không phải Celtic và Rangers dẫn đầu Scottish Premiership vào thời điểm Giáng sinh kể từ năm 1993.

Với những gì đang diễn ra, CĐV Heart of Midlothian đang mơ về kỳ tích trở thành đội đầu tiên phá vỡ đà thống trị của Celtic hay Rangers ở giải quốc nội trong vòng 40 năm qua.