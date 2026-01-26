Lisandro Martinez chuộc lỗi

Trung vệ Lisandro Martinez góp công giúp MU đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2 tại Emirates thuộc vòng 23 Premier League rạng sáng 26/1.

Martinez đá phản lưới trước khi cùng Maguire giúp hàng thủ MU chơi ổn định.

Trước giờ bóng lăn, Martinez trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp bị hai cựu danh thủ MU nghi ngờ về phong độ, đặc biệt sau trận đấu không mấy ấn tượng trước Man City. Cả Paul Scholes lẫn Nicky Butt đều cho rằng trung vệ người Argentina cần chứng minh bản lĩnh và sự ổn định nếu muốn giữ vai trò trụ cột nơi hàng thủ "Quỷ đỏ". Áp lực càng gia tăng khi Arsenal sớm có bàn mở tỷ số từ chính sai lầm của Martinez.

Trong tình huống dẫn đến bàn thua, Martinez không xử lý dứt khoát khi đối đầu với Jurrien Timber. Thay vì chủ động cắt bóng, anh để đối phương áp sát, khiến bóng bật trúng chân rồi bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Senne Lammens.

Tuy nhiên, cách Martinez phản ứng sau sai lầm ấy mới đáng chú ý. Cựu sao Ajax không gục ngã hay đánh mất tự tin. Ngược lại, anh chơi bóng với sự quyết liệt quen thuộc nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Martinez liên tục dâng cao tranh chấp, chủ động cắt các đường lên bóng của Arsenal và không ngại mạo hiểm với những pha chuyền bóng hướng về phía trước.

Martinez chơi nỗ lực trước Arsenal. Ảnh: Reuters.

Khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới của Martinez trở thành điểm sáng trong thế trận mà MU buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ. Anh kết thúc trận đấu với 11 đường chuyền xuyên tuyến thành công, con số cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt trong việc kéo giãn đội hình Arsenal và tạo sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Với màn trình diễn vừa qua, Martinez chứng minh rằng anh không phải mẫu cầu thủ dễ gục ngã trước sai lầm. Thay vì né tránh, anh đối diện áp lực bằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và màn trình diễn đầy trách nhiệm.

Đó cũng chính là câu trả lời thuyết phục nhất dành cho Scholes, Butt và bất kỳ ai còn hoài nghi về giá trị của trung vệ người Argentina trong màu áo MU.