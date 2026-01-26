HLV Kim: '30 phút rất dài khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ'

Trở về sau hành trình giàu cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm tự hào về tinh thần thi đấu và sự trưởng thành vượt bậc của các học trò.

HLV Kim khẳng định U23 Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng ở châu Á.

Trong bài phỏng vấn trên trang chủ VFF, HLV Kim Sang-sik khẳng định tấm huy chương đồng không chỉ là một kết quả đáng khích lệ, mà còn là lời khẳng định rõ ràng về năng lực cạnh tranh thật sự của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Điều khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc ấn tượng nhất chính là tinh thần không bỏ cuộc xuyên suốt giải đấu. Trước những đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và tốc độ như Jordan, Saudi Arabia, UAE hay Hàn Quốc, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự chủ động trong tổ chức lối chơi. "Các cầu thủ biết cách phòng ngự, hóa giải sức ép và tận dụng cơ hội để ghi bàn. Họ đã chiến đấu bằng tất cả ý chí", HLV Kim chia sẻ.

Theo ông, nền tảng của thành công nằm ở sự gắn kết tập thể. U23 Việt Nam không dựa vào những cá nhân nổi trội, mà vận hành như một khối thống nhất. "Khi một cầu thủ bị vượt qua, luôn có đồng đội phía sau bọc lót. Sự liên kết ấy tạo nên tính kỷ luật và độ chắc chắn cho toàn đội", HLV Kim phân tích.

Nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất, HLV Kim không giấu được xúc động khi nói về trận tranh huy chương đồng. "Khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ, 30 phút hiệp phụ trong thế 10 đấu 11 là quãng thời gian rất dài. Tôi chỉ nhắc các cầu thủ hãy phòng ngự như trên sân tập, giữ sự tập trung và niềm tin. Chính tinh thần ấy đã giúp chúng tôi đứng vững và thắng trên chấm luân lưu", ông nhớ lại.

Khoảnh khắc Đình Bắc nhận thẻ đỏ khiến HLV Kim lo lắng.

Bên cạnh tinh thần, yếu tố chiến thuật - đặc biệt ở các tình huống cố định, cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban huấn luyện tập trung vào khả năng kèm người, áp sát và tổ chức phòng ngự khu vực, giúp đội bóng hạn chế bất lợi về chiều cao trước các đối thủ mạnh. Đây được xem là chìa khóa để U23 Việt Nam tránh những bàn thua không đáng có.

Nhìn về dài hạn, HLV Kim Sang-sik cho rằng thành công tại SEA Games 33 và U23 châu Á 2026 mang ý nghĩa nền tảng. Thế hệ cầu thủ hiện tại chứng minh họ không chỉ làm chủ sân chơi khu vực, mà còn đủ bản lĩnh bước ra châu Á. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh hay Nhật Minh được đánh giá có tiềm năng lớn để hướng tới đội tuyển quốc gia.

Khép lại, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì sự đồng hành bền bỉ. "Sự cổ vũ từ quê nhà là nguồn động lực rất lớn. Đó là điều khiến các cầu thủ luôn sẵn sàng chiến đấu đến phút cuối cùng", ông nói.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

