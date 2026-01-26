Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ U23 Trung Quốc đổi đời sau giải châu Á

  • Thứ hai, 26/1/2026 07:54 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Ngay sau khi kết thúc chiến dịch tại vòng chung kết U23 châu Á, bóng đá Trung Quốc đón nhận thông tin đầy khởi sắc về tương lai của tài năng trẻ Từ Bân (Xu Bin).

Từ Bân là ngôi sao đầu tiên của U23 Trung Quốc hiện tại sang thi đấu tại châu Âu.

Theo Titan Sports, tiền vệ trụ cột trong đội hình U23 Trung Quốc được Wolverhampton Wanderers chiêu mộ theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Hôm 25/1, Từ Bân chính thức lên đường sang Anh để bắt đầu hành trình xuất ngoại đầy hứa hẹn của mình.

Đây được xem là bước tiến lớn, có thể thay đổi cả sự nghiệp của Từ Bân. Gia nhập Wolves, tiền vệ này sẽ có cơ hội được rèn luyện trong môi trường bóng đá hàng đầu thế giới.

Dù phía trước là những thử thách cực lớn về mặt cạnh tranh vị trí, hoặc có khả năng phải chơi ở đội B Wolves trước, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc kỳ vọng Từ Bân sẽ tạo nên dấu ấn tại sân Molineux.

Ngay cả khi không thể ra sân ở Premier League, tiền vệ này cũng sẽ có kinh nghiệm tích lũy quý giá. Từ Bân chính là một trong những ngôi sao chơi nổi bật của U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á vừa qua tại Saudi Arabia.

Từ Bân vốn là sản phẩm của học viện bóng đá Evergrande, một trong những trung tâm đào tạo trẻ hiện đại và quy mô nhất Trung Quốc một thập niên trước. Việc anh cập bến một đội bóng có hệ thống tuyển trạch và phát triển cầu thủ bài bản như Wolves là minh chứng cho tiềm năng to lớn của tiền vệ này.

Tường Linh

U23 Trung Quốc Xu Bin

