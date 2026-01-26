Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Maguire nhấc bổng cầu thủ Arsenal

  Thứ hai, 26/1/2026 06:40 (GMT+7)
Khoảnh khắc Harry Maguire va chạm với Gabriel Magalhaes gây chú ý trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal thuộc vòng 23 Premier League rạng sáng 26/1.

Ở phút bù giờ thứ 6 trên sân Emirates, Gabriel Magalhaes dâng cao tìm bàn gỡ cho Arsenal nhưng vấp phải sự theo kèm quyết liệt của Maguire. Cầu thủ người Anh thắng pha tranh chấp tay đôi, trước khi nhấc bổng đối thủ và quăng sang một bên để giải tỏa áp lực cho hàng thủ. Tình huống này lập tức gây sốt trên mạng xã hội.

Cá nhân Maguire chơi rất hay, được bầu chọn "Cầu thủ hay nhất trận". Trung vệ người Anh có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Trong suốt 97 phút thi đấu, anh không thua bất kỳ pha tranh chấp nào. Trước hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật của Arsenal, Maguire chơi điềm tĩnh, chắc chắn, đọc tình huống chính xác và trở thành chốt chặn đáng tin cậy bên phía MU.

Phát biểu sau trận, cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" tự hào: "Một chiến thắng lớn. Sau khi thắng derby tại Old Trafford, chúng tôi hiểu rằng nếu toàn đội nỗ lực, phần thưởng xứng đáng sẽ đến. Chúng tôi biết rất rõ thử thách khi phải làm khách trên sân của đội đầu bảng. Họ chơi xuất sắc suốt cả mùa giải. Bị dẫn trước tại đây nhưng vẫn lật ngược tình thế để giành chiến thắng là điều tuyệt vời".

Maguire cũng dành những lời khen cho HLV tạm quyền Michael Carrick: "Anh ấy đem lại nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm động lực cho toàn đội. Hai trận đấu rất khó, nhiều người nghĩ chúng tôi sẽ không có điểm, nhưng thắng cả hai là điều không thể tuyệt vời hơn".

Chiến thắng trước Arsenal giúp MU cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Maguire. Nếu chơi hay như hiện tại, anh hoàn toàn có thể được MU giữ lại.

