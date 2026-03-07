Nguy cơ hủy trận play-off World Cup

Trận play-off World Cup 2026 của Iraq đứng trước nguy cơ bị hủy do các sự kiện bất khả kháng.

Tuyển Iraq đang bị mắc kẹt giữa xung đột ở Trung Đông.

Hiện tại, khả năng dự play-off liên lục địa của tuyển Iraq bị đặt dấu hỏi giữa bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Theo kế hoạch, Iraq sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname vào ngày 31/3 tại Monterrey (Mexico) để tranh suất dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, việc di chuyển của đội bóng Tây Á gặp trở ngại. Sau các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran, không phận Iraq bị đóng cửa, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển của đội tuyển. Chưa kể, các cuộc bạo động tại Mexico cũng gây lo ngại mất an toàn.

Theo The Guardian, FIFA vẫn thông báo với Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) rằng trận play-off dự kiến diễn ra đúng lịch trình. Thế nhưng, một nguồn tin thân cận với đội tuyển thừa nhận họ còn rất nhiều trở ngại cần vượt qua.

Trong thông báo mới nhất, IFA cho biết HLV trưởng Graham Arnold hiện mắc kẹt tại UAE do các hạn chế hàng không. Đồng thời, việc nhiều đại sứ quán tạm thời đóng cửa khiến một số cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và đội ngũ y tế chưa thể hoàn tất thủ tục visa sang Mexico. Iraq khẳng định vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để cập nhật tình hình.

Trong trường hợp trận đấu không thể diễn ra vì yếu tố bất khả kháng, Điều 6 trong quy định World Cup 2026 sẽ được áp dụng. FIFA có toàn quyền quyết định phương án xử lý, gồm tổ chức lại trận đấu, thay đổi thể thức hoặc đưa ra giải pháp khác phù hợp.

Quy định cũng cho phép FIFA thay thế một đội tuyển nếu họ rút lui hoặc bị loại khỏi giải. Điều này đồng nghĩa cơ quan quản lý bóng đá thế giới có thể chọn một đội khác thế chỗ, hoặc điều chỉnh cấu trúc bảng đấu.