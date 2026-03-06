Kịch bản có thể khiến World Cup 2026 bị hoãn

World Cup 2026 thể bị hoãn trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, tạo ra rủi ro an ninh nghiêm trọng đối với giải đấu.

Nếu xung đột giữa Iran và Mỹ không hạ nhiệt, World Cup 2026 hoàn toàn có nguy cơ bị hoãn.

Theo giáo sư Simon Chadwick - chuyên gia từng tham gia nghiên cứu World Cup 2022, kịch bản hoãn giải rất khó xảy ra. Ông cho rằng việc thay đổi lịch tổ chức một sự kiện thể thao toàn cầu quy mô lớn chỉ vài tháng trước ngày khai mạc sẽ gây ra những thách thức khổng lồ về hậu cần, tài chính và chính trị.

Tuy nhiên, ông Chadwick cũng nhấn mạnh tình hình có thể chuyển biến xấu. "Nếu các cuộc xung đột lan sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, khiến hàng không bị gián đoạn hay nguồn cung dầu mỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, FIFA có thể buộc phải cân nhắc hoãn World Cup 2026", giáo sư Simon Chadwick nhận định.

Căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran khiến nhiều ý kiến lo ngại về tác động đối với World Cup 2026. Một số quan chức bóng đá Iran thậm chí cho rằng đội tuyển nước này khó có thể hướng tới giải đấu với tâm thế bình thường.

Tại vòng bảng, Iran dự kiến sẽ lần lượt gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập tại Mỹ. Điều này làm dấy lên lo ngại về an ninh cũng như các rào cản di chuyển trong bối cảnh công dân Iran hiện bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ theo một số chính sách kiểm soát đi lại.

Dù vậy, trong bối cảnh hiện tại, khả năng World Cup 2026 diễn ra đúng kế hoạch vẫn được đánh giá cao. Trận khai mạc dự kiến diễn ra tại Mexico City khi Mexico gặp Nam Phi. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia đồng chủ nhà là Mexico, Canada và Hoa Kỳ, trong đó Mỹ đăng cai tới 78 trận, gồm cả chung kết.