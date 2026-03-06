Lý do vụ Iniesta và Morocco đổ bể vào phút chót

Andres Iniesta tiến rất gần tới vai trò Giám đốc Bóng đá của Morocco trước khi các cuộc đàm phán bất ngờ đổ vỡ ở giai đoạn cuối.

Iniesta suýt trở thành Giám đốc Bóng đá của Morocco.

Theo Marca, cựu tiền vệ Barcelona có nhiều tuần đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Morocco về vị trí Giám đốc Bóng đá. Đây được xem là vai trò chiến lược trong kế hoạch phát triển dài hạn của đội tuyển nước này. Quá trình diễn ra tỉ mỉ đến mức tất cả đều nghĩ về một kết quả vẹn toàn cho đôi bên.

Cuộc tiếp xúc đầu tiên diễn ra vài ngày trước trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi 2025. Iniesta được mời gặp gỡ đại diện của Liên đoàn để trao đổi về khả năng tham gia vào bộ máy quản lý bóng đá Morocco.

Sau cuộc gặp đó, hai bên tiếp tục nhiều vòng thảo luận, trong đó có các cuộc gặp trực tiếp nhằm xác định rõ vai trò và trách nhiệm của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha. Dự án được cho là khá hấp dẫn với Iniesta. Morocco hiện sở hữu một thế hệ cầu thủ nhiều tiềm năng và muốn xây dựng hệ thống quản lý bóng đá hiện đại hơn.

Theo đề xuất ban đầu, Iniesta có thể tham gia vào quá trình lựa chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, anh còn có vai trò quan trọng trong công tác tuyển trạch, đặc biệt là việc tìm kiếm và kết nối các cầu thủ gốc Morocco đang thi đấu tại châu Âu.

Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán tưởng như tiến rất gần tới thỏa thuận cuối cùng, một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Theo kế hoạch, Morocco sẽ công bố hợp đồng với Iniesta và tân HLV trưởng Mohamed Ouahbi.

Marca cho biết sự khác biệt trong các điều khoản tài chính khiến hai bên không thể đạt được tiếng nói chung. Thỏa thuận cuối cùng vì thế đã đổ vỡ chỉ vài ngày trước thời điểm dự kiến công bố.

Sự việc còn gây ra nhầm lẫn trong truyền thông khi Liên đoàn Bóng đá Morocco đã chuẩn bị sẵn một thông cáo báo chí gửi tới một số cơ quan báo chí. Thông báo dự kiến được công bố trong sự kiện chia tay HLV Walid Regragui và giới thiệu tân HLV trưởng Mohamed Ouahbi.

Tuy nhiên, sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, thông cáo buộc phải chỉnh sửa và việc bổ nhiệm Iniesta không còn được nhắc đến. Thương vụ vì thế khép lại trước khi kịp trở thành bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp quản lý của cựu tiền vệ Barcelona.

