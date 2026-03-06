Có khi nào MU nổ 'bom tấn' 100 triệu euro vào hè 2026?

Khi Manchester United thừa nhận cần tăng cường cánh trái và sẵn sàng chi mạnh tay, mọi dấu hiệu đều dẫn tới cái tên Yan Diomande.

Thương vụ đáng chờ đợi của MU.

Manchester United đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn, và cánh trái được xem là vị trí ưu tiên hàng đầu. Những phát biểu gần đây của HLV Michael Carrick cùng các thông tin từ giới chuyển nhượng cho thấy đội bóng có thể chi mạnh tay để giải quyết bài toán này.

Bắt buộc phải bổ sung cánh trái

Trong buổi họp báo gần nhất, Carrick thẳng thắn thừa nhận MU cần thêm lựa chọn ở hai cánh, đặc biệt là hành lang trái. Đây không phải là nhận định bất ngờ nếu nhìn vào cách "Quỷ đỏ" vận hành hàng công mùa này.

MU có khá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng không ai thực sự là một tiền đạo cánh trái đúng nghĩa. Amad Diallo và Bryan Mbeumo đều thuận chân trái. Vì vậy, họ thường được sử dụng ở cánh phải với vai trò tiền đạo cánh nghịch chân, bó vào trung lộ để dứt điểm.

MU xác nhận phải mua một ngôi sao bên cánh trong hè này.

Trong khi đó, Matheus Cunha, một trong những cầu thủ gây đột biến nhiều nhất của Manchester United mùa này, lại không phải mẫu cầu thủ bám biên. Khoảng trống ở cánh trái vì thế vẫn tồn tại. Trong bối cảnh đó, cái tên Yan Diomande xuất hiện nhiều trong các cuộc thảo luận về chuyển nhượng của MU.

Theo nhà báo Ben Jacobs, đội bóng thành Manchester dự kiến sẽ "chi lớn" cho một cầu thủ chạy cánh trái trong mùa hè tới, và Diomande là một trong những mục tiêu quan trọng.

Tài năng 19 tuổi của RB Leipzig đang có mùa giải bùng nổ tại Bundesliga. Sau khi gia nhập Leipzig với giá 20 triệu euro, Diomande nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh đáng chú ý nhất giải đấu.

Mùa này, anh ghi 9 bàn và có 6 kiến tạo sau 23 trận tại Bundesliga. Ngoài ra, cầu thủ người Bờ Biển Ngà còn đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo tại Cúp quốc gia Đức. Tổng cộng, Diomande tham gia trực tiếp vào 17 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Những con số đó cho thấy anh không chỉ là một cầu thủ chạy cánh tốc độ, mà còn là một mối đe dọa thực sự với đối thủ về khả năng ghi bàn.

Vì sao MU sẽ chi đậm để có được Diomande?

Đồng đội tại Leipzig, Yan Ouedraogo, từng nhận xét rằng Diomande gần như luôn thắng khi rơi vào tình huống một đối một. Khả năng tạo đột biến trong không gian hẹp chính là phẩm chất mà Manchester United đang thiếu ở cánh trái.

Một yếu tố khác khiến thương vụ này trở nên đáng chú ý là mối liên hệ giữa Manchester United và Leipzig. Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell từng làm việc tại đội bóng Đức và góp phần giúp Manchester United chiêu mộ Benjamin Sesko vào mùa hè năm ngoái.

Chưa hết, Amad Diallo và Diomande có mỗi quan hệ bạn bè thân hữu và cùng nhau khoác áo đội tuyển Bờ Biển Ngà. Những mối quan hệ đó có thể giúp "Quỷ đỏ" hiểu rõ hơn về Diomande, cả về chuyên môn lẫn tính cách.

Yan Diomande đang nổi lên là một ứng viên hoàn hảo cho tham vọng của MU.

Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn không dễ dàng. Leipzig được cho là định giá cầu thủ 19 tuổi khoảng 100 triệu euro. Ngoài ra, Liverpool và Bayern Munich cũng được nhắc đến như những đối thủ cạnh tranh tiềm năng.

Việc giành vé dự Champions League mùa tới có thể trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đua này. Một suất dự giải đấu danh giá nhất châu Âu không chỉ giúp MU tăng nguồn lực tài chính mà còn khiến đội bóng hấp dẫn hơn với các tài năng trẻ.

Dù vậy, nếu nhìn vào nhu cầu chiến thuật và định hướng chuyển nhượng hiện tại, Diomande có vẻ là mảnh ghép rất phù hợp so với mức giá được đưa ra. Có thể vì lẽ đó mà MU dùng từ "chi mạnh tay" khi nói đến việc chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh trái.

Manchester United cần một cầu thủ chạy cánh trái thực thụ. Một cầu thủ có thể kéo giãn hàng phòng ngự, tạo ra các tình huống một đối một và mang lại tốc độ cho lối chơi.

Và nếu những tín hiệu từ thị trường chuyển nhượng là chính xác, Diomande có thể chính là cái tên mà Manchester United đang chuẩn bị đặt cược lớn trong mùa hè 2026.

