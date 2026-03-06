MU tràn trề cơ hội dự Champions League

Siêu máy tính Opta đánh giá Manchester United đang ở vị thế thuận lợi hơn Liverpool và Chelsea trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

MU đang có cơ hội lớn để trở lại Champions League.

Cuộc đua vào top 5 Premier League đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải. Sau vòng đấu thứ 29, cục diện bảng xếp hạng có nhiều biến động. Dù vậy, Manchester United vẫn giữ được lợi thế đáng kể so với các đối thủ trực tiếp.

Theo mô phỏng của Opta với 10.000 kịch bản cho phần còn lại của mùa giải, Manchester United có 76,2% khả năng kết thúc mùa bóng trong top 5. Con số này chỉ đứng sau Aston Villa, đội đang được đánh giá cao nhất với 80%.

So với hai đối thủ còn lại trong cuộc đua, lợi thế của Manchester United khá rõ ràng. Chelsea được dự báo có 65,7% cơ hội lọt vào nhóm dự Champions League, trong khi Liverpool chỉ đạt 63,1%. Điều đó đồng nghĩa đội bóng vùng Merseyside đối mặt nguy cơ lớn nhất bị bật khỏi top 5 khi mùa giải khép lại.

Những dự báo này phản ánh phần nào diễn biến của vòng đấu gần nhất. Chelsea là đội duy nhất trong nhóm cạnh tranh giành chiến thắng khi đánh bại Aston Villa 4-1. Trong khi đó, Manchester United bất ngờ thua 1-2 trên sân Newcastle, còn Liverpool gây thất vọng lớn hơn khi thất bại với cùng tỷ số trước Wolves, đội đang đứng cuối bảng.

Dù vừa sảy chân, Manchester United vẫn giữ vị trí thứ 3 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Aston Villa khi 2 đội cùng điểm. Khoảng cách này chưa đủ an toàn, nhưng ít nhất giúp "Quỷ đỏ" duy trì lợi thế tâm lý trong chặng đua cuối.

Bóng đá Anh mùa tới có 5 suất dự Champions League dựa trên BXH hệ số của UEFA.

Lịch thi đấu sắp tới hứa hẹn sẽ có nhiều biến động. Manchester United sẽ chạm trán trực tiếp Aston Villa, trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của cả hai. Ngoài ra, đoàn quân của Michael Carrick còn gặp Chelsea và Liverpool trong 9 vòng còn lại, những trận cầu mang tính "6 điểm" đúng nghĩa.

Trong khi đó, Liverpool sẽ tiếp Tottenham trên sân nhà, còn Chelsea phải làm khách trước Newcastle. Đặc biệt, "The Blues" còn chuyến làm khách quan trọng tại Anfield vào đầu tháng 5, trận đấu có thể trở thành bước ngoặt của cuộc đua.

Ngoài con đường thông qua bảng xếp hạng, một số đội Anh vẫn còn cơ hội khác. Hiện có tới 6 đội bóng Anh góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Nếu vô địch, họ chắc chắn có vé dự Champions League. Chưa kể Aston Villa cũng giành vé dự Champions League nếu vô địch Europa League, khi được đánh giá là ứng viên hàng đầu và sẽ gặp Lille ở vòng 1/8.

Dù vậy, nếu chỉ nhìn vào cuộc đua tại Premier League, Manchester United vẫn là đội đang nắm quyền tự quyết lớn hơn cả. Với lịch thi đấu trực tiếp trước các đối thủ cạnh tranh, "Quỷ đỏ" có cơ hội định đoạt số phận của chính mình trong giai đoạn cuối mùa.

