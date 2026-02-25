Bóng đá Anh làm rung chuyển Champions League

Bóng đá Anh thiết lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử Champions League với 6 đại diện góp mặt ở vòng 1/8.

Rạng sáng 25/2, Newcastle United đánh bại Qarabag 3-2 ở lượt về play-off và giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 9-3. Cùng với việc Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Man City sớm giành quyền vào vòng 1/8, bóng đá Anh hiện có tới 6 đại diện.

Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, một quốc gia có tới 6 CLB cùng hiện diện ở một vòng knock-out. Kỷ lục trước đó cũng thuộc về bóng đá Anh ở mùa 2017/18, khi 5 đội lọt vào vòng 1/8 gồm Man City, MU, Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Tuy nhiên, mùa giải 2017/18 cho thấy số lượng chưa đồng nghĩa với sức bật đường dài. Sau vòng 1/8, 3 đại diện Anh phải dừng bước. Chỉ còn Liverpool và Man City tiến sâu, nhưng trớ trêu lại chạm trán nhau ngay tại tứ kết, khiến bóng đá xứ sương mù sớm mất đi một ứng viên vô địch.

Mùa giải năm nay mở ra một kịch bản khác. Chỉ cần Newcastle tránh lá thăm mang tên Chelsea và chạm trán Barcelona, 6 đại diện có thể nằm ở 6 nhánh đấu riêng biệt. Khi đó, cơ hội tiến sâu đồng loạt sẽ được tối đa hóa.

Ở vòng phân hạng trước đó, 5 CLB Premier League góp mặt trong nhóm 8 đội dẫn đầu gồm Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea và Tottenham. Newcastle xếp thứ 12 nhưng kịp sửa sai bằng màn thể hiện thuyết phục ở play-off.

Tính trên toàn bộ cúp châu Âu mùa này, cả 9 đại diện của bóng đá Anh đều vượt qua vòng phân hạng, phản ánh chiều sâu lực lượng và sự ổn định của giải đấu.

Theo The Athletic, với thành tích ấn tượng này, Premier League gần như chắc chắn có 5 suất dự Champions League mùa 2026/27 nhờ điểm hệ số vượt trội. Đó không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải thành công, mà còn là sự khẳng định vị thế số một châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Sự đầu tư mạnh mẽ của Premier League những năm qua thường vượt tổng chi tiêu của 4 giải lớn châu Âu còn lại (La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), qua đó tạo nên chiều sâu đáng kể. Chính HLV Hansi Flick của Barcelona thừa nhận: "Giải đấu hay nhất thế giới hiện tại là Premier League vì họ đầu tư nhiều tiền nhất".

Với cục diện hiện tại, Premier League tiếp tục khẳng định vị thế giải đấu số một châu Âu, không chỉ về chất lượng chuyên môn mà còn ở sự áp đảo tuyệt đối trên bản đồ Champions League.

Premier League thống trị Champions League cho thấy các CLB Anh tận dụng tốt lợi thế mà mình có. Nhưng với UEFA, đây là bài toán không dễ giải. Làm thế nào giữ Champions League là sân chơi chung của bóng đá châu Âu, thay vì dần trở thành lãnh địa riêng của Premier League, sẽ là thách thức lớn trong những năm tới.