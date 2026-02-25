Bodo/Glimt giàu to

Bodo/Glimt kiếm bộn tiền nhờ giành vé vào vòng 1/8 Champions League rạng sáng 25/2.

Bodo/Glimt nhận tiền thưởng từ UEFA.

Dù phải làm khách trên đất Italy, đại diện Na Uy vẫn xuất sắc đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận.

Thành tích này giúp Bodo/Glimt nhận thêm khoản tiền thưởng đáng kể từ UEFA. Cụ thể, sau khi góp mặt ở vòng play-off, CLB bỏ túi tổng cộng 42 triệu euro tính từ đầu giải. Với việc giành vé vào vòng 1/8, họ được thưởng thêm 11 triệu euro.

Ngoài ra, nhờ hai chiến thắng trước Inter, Bodo/Glimt nhận thêm 4,2 triệu euro tiền thành tích, nâng tổng số tiền thưởng lên 57,2 triệu euro. Con số này thậm chí còn cao hơn tổng giá trị đội hình của CLB theo Transfermarkt (57 triệu euro).

Bodo/Glimt tạo địa chấn ở Champions League.

Khoản tiền trên có thể không quá lớn nếu so với các ông lớn châu Âu, nhưng lại là nguồn thu đáng kể đối với một đội bóng có ngân sách hoạt động hạn chế như Bodo/Glimt.

Năm 2017, ngân sách hoạt động của CLB chỉ vỏn vẹn 4,2 triệu euro. Tuy nhiên, đến hết mùa giải 2024/25, đội bóng ghi nhận doanh thu đạt 60 triệu euro. Con số này dự kiến còn tăng mạnh nếu họ tiếp tục tiến sâu tại Champions League mùa này.

“Từ chỗ chỉ là một đội bóng nhỏ ở giải hạng Hai Na Uy, Bodo/Glimt trở thành đội có nền tảng tài chính vững chắc nhất quốc gia trong vòng 7-8 năm qua”, CEO Frode Thomassen của CLB cho biết.

Đối thủ của Bodo/Glimt ở vòng 1/8 sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Man City và Sporting. Nếu tiếp tục vượt qua một trong hai đối thủ này để tiến vào tứ kết, đại diện Na Uy sẽ bỏ túi thêm 12,5 triệu euro tiền thưởng từ UEFA.

