Sao AS Roma bị khống chế, cướp ngay trong đêm

Neil El Aynaoui và gia đình trải qua đêm ám ảnh khi bị nhóm vũ trang đột nhập, khống chế và cướp tài sản ngay tại nhà riêng.

El Aynaoui và gia đình có trải nghiệm kinh hoàng trong đêm.

Bóng đá Italy rúng động sau vụ việc xảy ra với tiền vệ Neil El Aynaoui của AS Roma.

Theo các nguồn tin tại địa phương, cầu thủ người Morocco cùng gia đình trở thành nạn nhân của một vụ cướp có tổ chức ngay trong đêm tại khu vực Castel Fusano, Rome.

Sự việc diễn ra vào khoảng 3h00. Một nhóm gồm 6 đối tượng mặc đồ đen, đeo găng tay, che kín mặt đã đột nhập vào căn hộ bằng cách phá song cửa sổ phòng khách. Các đối tượng mang theo súng, hành động nhanh và có tổ chức.

El Aynaoui, mẹ, bạn gái, em trai và bạn gái của em trai bị đánh thức khi đang ngủ. Nhóm cướp lập tức khống chế và ép tất cả vào một phòng. "Im lặng", một trong số các đối tượng đe dọa trước khi khóa cửa, cô lập cả gia đình.

Sau khi kiểm soát hiện trường, nhóm này lục soát toàn bộ căn nhà. Nhiều tài sản có giá trị đã bị lấy đi, gồm trang sức trị giá khoảng 10.000 euro, một chiếc đồng hồ Rolex cùng các túi xách hàng hiệu.

Theo lời khai ban đầu, vụ việc có dấu hiệu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhóm đối tượng di chuyển có tổ chức, phân công rõ ràng và hành động dứt khoát. Điều này khiến cơ quan chức năng nghi ngờ đây không phải vụ trộm ngẫu nhiên.

Cảnh sát có mặt ngay sau khi nhận tin báo. Lực lượng chống cướp thuộc Đội Cảnh sát Cơ động nhanh chóng phong tỏa hiện trường và mở cuộc điều tra. Dữ liệu camera an ninh quanh khu vực Infernetto đang được thu thập để truy vết các nghi phạm.

Hiện chưa ghi nhận thương tích nghiêm trọng nào với El Aynaoui và người thân. Tuy nhiên, cú sốc tâm lý là điều khó tránh khỏi.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh đối với các cầu thủ tại châu Âu, đặc biệt khi họ trở thành mục tiêu của những băng nhóm tội phạm có tổ chức.

