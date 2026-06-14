Hồ Tấn Tài ra đi, cuộc tháo chạy khỏi Becamex TP.HCM bắt đầu?

Hồ Tấn Tài là cầu thủ đầu tiên chia tay Becamex TP.HCM sau khi đội chủ sân Bình Dương rớt hạng.

"Sau quãng thời gian đồng hành cùng đội bóng, Hồ Tấn Tài sẽ bước sang một hành trình mới trong sự nghiệp. Xin gửi lời cảm ơn tới Tấn Tài vì những cống hiến, tinh thần thi đấu hết mình và những đóng góp cho màu áo Becamex TP Hồ Chí Minh", thông báo trên trang chính thức CLB đất Thủ trưa 14/6 có đoạn. "Chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công và tiếp tục gặt hái nhiều dấu ấn trên chặng đường phía trước".

Theo nguồn tin của Tri thức - Znews, Tấn Tài sẽ cập bến một CLB miền Nam giàu tham vọng tại V.League 2026/27.

Thông báo trên trang chính thức của Becamex TP.HCM ngày 14/6.

Tấn Tài trở lại khoác áo Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) đầu mùa 2024/25 sau khi chia tay CLB Công an Hà Nội. Nhà vô địch V.League 2023 ký hợp đồng 3 năm, nhưng rời đội sớm một năm. Trước khi đôi bên thống nhất chia tay, hợp đồng vẫn còn thời hạn tới năm 2027.

Trong lần thứ hai đầu quân cho Becamex TP.HCM, Tấn Tài có 21 lần ra sân và ghi 3 bàn ở mùa 2024/25 cũng như 2025/26. Do chấn thương, hậu vệ sinh năm 1997 không thể thi đấu thường xuyên. Tính tới hiện tại, Becamex TP.HCM là CLB Tấn Tài có quãng thời gian gắn bó lâu nhất sự nghiệp với 5 năm cống hiến qua hai giai đoạn (từ năm 2018 tới năm 2021 và từ năm 2024 tới năm 2026).

Trận đấu cuối cùng của cựu hậu vệ Bình Định trong màu áo Becamex TP.HCM là kỷ niệm buồn. Tối 24/5, Tấn Tài nhận thẻ đỏ trong thất bại 0-1 trên sân nhà của "Cơn lốc miền Đông" trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng SLNA. Khi mùa giải kết thúc, Becamex TP.HCM lần đầu xuống hạng sau 22 năm, khi đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Việc thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh rớt hạng sau hơn hai thập kỷ hiện diện tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam dự báo cuộc "chảy máu" nhân sự lớn. Nhiều khả năng, Tấn Tài sẽ không phải ngôi sao duy nhất ra đi hè này khi Becamex TP.HCM vẫn còn những cái tên đáng chú ý như Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vỹ Hào, Nguyễn Trần Việt Cường... Đây đều là những cầu thủ đã góp mặt ở các cấp độ tuyển Việt Nam thời gian qua và được dự báo sẽ tìm kiếm những cơ hội tại V.League thay vì cùng Becamex TP.HCM thi đấu Hạng Nhất mùa sau.