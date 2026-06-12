Dàn tuyển thủ trẻ thi THPT Quốc gia 2026

Hàng loạt cầu thủ sinh năm 2008, từng góp mặt tại các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2026.

Các học viên thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (từ trái sang phải): Thủ môn Nguyễn Quốc Anh, hậu vệ Trần Cao Cường, hậu vệ Lê Huy Việt Anh, tiền vệ Bùi Duy Đăng, thủ môn Phan Đình Bách, tiền đạo Nguyễn Văn Bách, tiền đạo Lê Tuấn Anh tại điểm thi THPT Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: PVF.

Trở về nước ngày 10/6 sau khi cùng tuyển U19 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026, các tuyển thủ sinh năm 2008 Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Văn Bách và Hoàng Trọng Duy Khang đã hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2026 trong hai ngày 11 và 12/6.

Đây là nhóm cầu thủ tách riêng về nước trước toàn đội để kịp dự thi. Các thành viên còn lại của các "Chiến binh sao vàng" sáng 11/6 mới về nước. Chuyến bay của toàn đội khởi hành từ Medan, Indonesia, quá cảnh tại Kuala Lumpur, Malaysia trước khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 14h20 cùng ngày.

Theo nguồn tin của Tri thức - Znews, Việt Anh, Văn Bách và Duy Khang phải làm thủ tục muộn trong sáng 11/6 để kịp dự thi. Các thí sinh khác làm thủ tục từ chiều 10/6.

Các tuyển thủ U19 Việt Nam sinh năm 2008: Lê Tấn Dũng (SLNA), Hoa Xuân Tín (CLB Công an TP.HCM), Đậu Hồng Phong, Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội), Lê Huy Việt Anh, Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách (PVF) và Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) tại sân bay Indonesia về nước ngày 10/6. Ảnh: Nguyễn Thiên Phú.

Ngoài các cầu thủ trên, kỳ thi THPT Quốc gia 2026 cũng chào đón hàng loạt các cầu thủ từng góp mặt tại các cấp độ trẻ tuyển Việt Nam như Phan Đình Bách (một trong các thủ môn của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025), Vũ Kỳ (được triệu tập lên tuyển U16 Việt Nam tập huấn đợt 1/2024, chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á 2024), Trần Cao Cường (có tên trong danh sách chính thức U16 Việt Nam dự giải U16 Đông Nam Á 2024), Trần Hoàng Khanh (góp mặt trong danh sách chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2025 của U17 Việt Nam), Bùi Duy Đăng (một trong 23 cầu thủ có tên trong danh sách chính thức U17 Việt Nam dự vòng chung kết U17 châu Á 2025).

Các học viên thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (từ trái sang phải): Thủ môn Nguyễn Thành Long, tiền vệ Hoàng Trọng Duy Khang, tiền vệ Vũ Kỳ, hậu vệ Trịnh Nam Khánh, hậu vệ Đặng Văn Hùng, tiền vệ Trần Hoàng Khanh tại điểm thi THPT Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: PVF.

Văn Bách ký tặng người hâm mộ nhí. Ảnh: PVF

Một cổ động viên nhí nhận ra Lê Huy Việt Anh (áo đen) và xin chữ ký. Ảnh: PVF.