U19 Việt Nam về nước

Sáng 11/6, U19 Việt Nam lên chuyến bay về nước sau khi khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam giữ vững tinh thần lạc quan và bầu không khí tích cực khi trở về, hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: Trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Duy.

Sáng 11/6, chuyến bay của U19 Việt Nam khởi hành từ Medan, Indonesia, quá cảnh tại Kuala Lumpur, Malaysia và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 14h20 cùng ngày.

Trước đó, theo nguồn tin của Tri Thức - Znews ngày 10/6, một nhóm cầu thủ, trong đó gồm các cầu thủ sinh năm 2008 (Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách và Lê Huy Việt Anh) về nước trước để kịp tham dự kỳ thi THPT Quốc gia, diễn ra sáng sớm 11/6.

Tối 7/6, U19 Việt Nam chơi trận cuối cùng tại giải U19 Đông Nam Á 2026, thua U19 Indonesia 1-2 sau quả penalty ở phút bù giờ hiệp 2 và mất ngôi đầu bảng A vào chính tay "Đại bàng Garuda". Tối 9/6, trận hòa 2-2 giữa U19 Australia và U19 Campuchia chấm dứt hy vọng giành vé vào bán kết của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Bảng xếp hạng chung cuộc các đội nhì bảng U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam cần thêm 1 điểm để bước tiếp. Ảnh: Wikipedia.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 có 11 đội tham dự, chia thành 3 bảng. Ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Do bảng C chỉ gồm 3 đội, thành tích của các đội nhì bảng trước đội cuối bảng A và B không được tính khi so sánh. 6 lần dự giải gần nhất, đây là lần thứ 5 U19 Việt Nam kết thúc hành trình ngay vòng bảng.

Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, các "Chiến binh sao vàng" chỉ có 3 điểm, đứng nhì và kém đội đầu bảng U19 Campuchia 1 điểm.

Trước đó, dù thắng U19 Timor Leste 3-0 và U19 Myanmar 5-0 tại vòng bảng, nhưng 6 điểm không đủ giúp U19 Việt Nam bước tiếp.

Xếp hạng chung cuộc bảng A U19 Đông Nam Á 2026, U19 Indonesia là đội duy nhất đi tiếp ở bảng đấu này. Ảnh: Wikipedia.

Sau khi chia tay giải U19 Đông Nam Á 2026, nhiệm vụ tiếp theo của thầy trò HLV Ikeuchi là vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31/8 tới 6/9. U20 Việt Nam (với lực lượng là lứa cầu thủ sinh năm 2007, 2008 vừa dự U19 Đông Nam Á) góp mặt ở bảng C cùng các đối thủ U20 Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. U20 Việt Nam là đội chủ nhà của bảng đấu này. Các trận đấu diễn ra tại SVĐ Việt Trì, Phú Thọ.

Trước khi vào giải, thầy trò HLV Ikeuchi dự kiến hội quân trở lại ngày 29/7, sau khi vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 kết thúc. Sau đó, toàn đội có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 8/8 đến 17/8.