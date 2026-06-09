Xác định đội cuối cùng dự ASEAN Cup 2026

Timor-Leste thắng Brunei cả hai lượt trận play-off, qua đó giành tấm vé cuối cùng góp mặt tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Họ sẽ nằm ở bảng A cùng tuyển Việt Nam.

Timor-Leste có lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng loại ASEAN Cup.

Thế trận lượt về play-off tranh vé dự ASEAN Cup 2026 chiều 9/6 giữa hai đội không khác nhiều so với lượt đi. Trên sân Kuala Lumpur (Malaysia), Timor-Leste vẫn chơi trên cơ nhưng không tận dụng được các cơ hội trong phần lớn thời gian đầu hiệp 1.

Brunei gây bất ngờ khi mở tỷ số. Phút 42, pha khống chế hỏng của Azwan Ali Rahman khi nhận cú nhả bóng quá mạnh của Nur Asyraffahmi Norsamri vô tình tạo ra khoảng trống cho số 7 dứt điểm. Azwan lập tức tung cú sút xa bằng chân không thuận, đánh bại thủ thành Dylan Niski. Cú "nã đại bác" của tiền vệ 34 tuổi là bàn thắng duy nhất của hiệp đấu đầu tiên.

"Bầy Cá Sấu" tiếp tục chơi lấn lướt ở hiệp hai và có bàn gỡ hòa phút 56. Liam Farrugia tạt bóng bên hành lang cánh trái để Zion Cruz đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Haimie Nyaring. Bàn quân bình tỷ số giúp Timor-Leste chơi hưng phấn hơn. Phút 62, pha truy cản của Hanif Hamir vô tình khiến bóng tìm đến chân Claudio Osorio. Số 8 khống chế một nhịp rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Timor-Leste.

Dấu chấm hết cho Brunei xuất hiện ở phút 80. Từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Zenivio Mota tạt bóng tầm thấp cho Oatnasio da Silva volley một chạm, nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Timor-Leste. Kết thúc trận đấu, "Bầy Cá Sấu" giành thắng lợi 3-1.

Chiến thắng dành cho Timor-Leste là điều được dự báo trước. Ở lượt đi, thầy trò HLV Jose Pedro thị uy sức mạnh với thắng lợi 3-0. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 6-1 nghiêng về Timor-Leste. Họ trở thành đội cuối cùng dự ASEAN Cup 2026, nằm ở bảng A với Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Danh sách 10 đội dự ASEAN Cup 2026, Timor-Leste giành suất cuối cùng dự giải ở bảng A. Đồ họa: ASEAN Utd FC.

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử, cũng là lần thứ hai liên tiếp Timor-Leste góp mặt tại ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup). Trước đó, "Bầy Cá Sấu" từng hiện diện tại sân chơi này ở các năm 2004, 2018 và 2020. Timor-Leste dừng bước ở vòng bảng trong mọi kỳ ASEAN Cup từng dự.

Ở lần dự giải gần nhất, đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Simon Elissetche thua cả 4 trận vòng bảng với các tỷ số 0-10 trước Thái Lan, 2-3 trước Malaysia, 0-3 trước Singapore và 1-2 trước Campuchia. Trong khi đó, Brunei mới hai lần dự vòng chung kết ở các năm 1996 và 2022.