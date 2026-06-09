Trường hợp kỳ lạ của Mạc Hồng Quân ở V.League

Từ năm 2014 đến nay, các CLB chủ quản của Mạc Hồng Quân ở V.League đều xuống hạng hoặc giải thể.

Mạc Hồng Quân đang trải qua 14 năm thăng trầm tại Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Thất bại của Becamex TP.HCM trong cuộc đua trụ hạng ở V.League 2025/26 đồng nghĩa Mạc Hồng Quân có thể phải bắt đầu lại từ Hạng Nhất mùa tới. Sau Quảng Ninh và Quy Nhơn, đây là đội bóng thứ ba liên tiếp mà Hồng Quân thuộc biên chế xuống hạng hoặc giải thể. Anh là một trong số ít cầu thủ đẳng cấp nhưng xui xẻo nhất V.League.

Những năm đầu, những ký ức buồn

Tiền đạo Việt kiều trở về Việt Nam năm 2013 bằng bản hợp đồng với Thanh Hóa. Năm 2020, tiền vệ sinh năm 1992 cho biết: "Tôi có nửa mùa đầu tiên ở đó khá ổn. Nhưng sau khi ký hợp đồng mới, mọi thứ đều là hậu quả của một lựa chọn sai lầm. Nếu ngày ấy có kinh nghiệm của bây giờ, tôi sẽ không ký tiếp".

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Chủ tịch CLB Thanh Hóa lúc bấy giờ, cho biết: "Chúng tôi duyệt đi duyệt lại từng trận đấu mà anh tham gia và thấy rõ Quân đã chơi dưới phong độ". Ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội bóng xứ Thanh thời điểm ấy, thừa nhận: "Là người đưa Quân về Thanh Hóa nên tôi rất tiếc vì Quân đã không giữ được phong độ như trước".

Không chỉ "chơi dưới phong độ", Hồng Quân còn gặp rắc rối về hợp đồng. "Năm ấy, trong hợp đồng của tôi và Thanh Hóa có một chi tiết rất '50-50' và vì nó mới dẫn tới sự việc tôi phải đền bù tiền hợp đồng. Cụ thể hợp đồng ghi thế này: 'CLB Thanh Hóa có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải đền bù nếu cầu thủ không có phong độ tốt'. Vấn đề nằm ở chỗ đó: Thế nào là phong độ không tốt? Ai là người đánh giá phong độ cầu thủ? Cái tốt và không tốt ở đây dựa trên thống kê, số liệu hay cảm xúc yêu ghét đơn thuần của một con người?", tiền vệ quê Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) kể lại trong một chia sẻ với truyền thông.

"Có một buổi tập, đội trẻ được gọi lên tập cùng đội một và chia đôi ra đá. Nhưng tôi bị xếp làm... trọng tài biên. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, đó là sự xúc phạm. Tôi không được tập chứ đừng nói là đá, vậy cái cơ sở đánh giá ở đây là gì thì mọi người đều hiểu. Sau hôm ấy, tôi không còn được tập cùng cả đội, ngày nào cũng tập một mình trong phòng gym. Tôi cũng có hỏi lãnh đạo, thì chỉ nhận câu trả lời là 'Nếu không chịu thanh lý và trả tiền hợp đồng thì từ giờ tới hết hợp đồng cứ tập gym một mình đi nhé'. Tôi đành chịu chứ biết làm sao", Hồng Quân kể tiếp.

Rời Thanh Hóa, anh cập bến An Giang. Tình hình trở nên tích cực hơn. "Khi tôi khó khăn nhất, An Giang ném cho tôi cái phao cứu sinh", Hồng Quân nói. Nhưng cuối mùa, đội bóng miền Tây lại xuống hạng và tiền vệ trưởng thành từ học viện Sparta Prague cũng ra đi.

CLB tiếp theo của Hồng Quân là Quảng Nam. Tại đây, anh không thi đấu phút nào. Ông Vũ Quang Bảo khi ấy là HLV trưởng đội bóng xứ Quảng và mời Hồng Quân về đội. Sau khi ký hợp đồng, chưa kịp thi đấu phút nào, anh bận lên hội quân tuyển Olympic và ĐTQG. Trong thời gian đó, ông Bảo nghỉ việc. HLV kế nhiệm là Hoàng Văn Phúc nói với Hồng Quân: "Chú sẽ dùng hai tiền đạo Tây mùa tới, cũng mới mua Hà Minh Tuấn về dự bị cho hai bạn ấy. Cơ hội ra sân của cháu không có đâu".

Mạc Hồng Quân (trái) và Nguyễn Hải Huy (phải) là những ngôi sao, tuyển thủ quốc gia trong thời hoàng kim của CLB Quảng Ninh. Ảnh: Minh Chiến.

Quảng Ninh, Quy Nhơn: Chưa trọn vẹn và những cái kết buồn

Nằm ngoài kế hoạch của Quảng Nam, Hồng Quân chuyển sang Than Quảng Ninh và mở ra chương mới tươi sáng trong sự nghiệp. Đội bóng đất mỏ là nơi chứng kiến giá trị của anh đạt đỉnh. Năm 2020, Transfermarkt định giá Hồng Quân 250.000 euro. V.League 2019, tiền vệ sinh năm 1992 ghi 9 bàn, có 1 kiến tạo và góp mặt trong đội hình tiêu biểu mùa giải. 2019 cũng là năm Hồng Quân trở lại ĐTQG sau hai năm. Đấy là thành tựu rất đáng nhớ bởi năm ấy, tuyển Việt Nam đang ở đỉnh cao phong độ dưới thời HLV Park Hang-seo. Hiện diện tại đội tuyển lúc ấy đồng nghĩa sự thừa nhận lớn về chuyên môn cho Mạc Hồng Quân.

Tại Quảng Ninh, tiền vệ Việt kiều cũng có hai danh hiệu đầu tiên và cũng là duy nhất tới hiện tại ở Việt Nam: Cúp Quốc gia cũng như Siêu Cúp Quốc gia 2016. Tuy nhiên, vị trí cao nhất của CLB trong quãng thời gian Hồng Quân khoác áo (từ năm 2015 tới năm 2021) chỉ là top 3 V.League 2019.

Cay đắng nhất là màn chia tay giữa đôi bên. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến công ty sở hữu CLB Quảng Ninh dừng hoạt động. Hồng Quân là một trong những cầu thủ bị nợ lương 8 tháng. Vợ Hồng Quân, Kỳ Hân, từng tiết lộ chồng mình phải vay tiền mẹ vợ để trang trải cuộc sống.

Quy Nhơn Bình Định (nay là Quy Nhơn United) là điểm đến tiếp theo của Hồng Quân. Trong 4 năm anh gắn bó với đội chủ sân Quy Nhơn, thành tích tốt nhất chỉ là á quân V.League 2023/24 rồi xuống hạng ngay mùa tiếp theo.

Sau khi rớt hạng cùng Quy Nhơn Bình Định. Hồng Quân có nửa mùa chơi ở Hạng Nhất trong màu áo Quảng Ninh rồi trở lại V.League ở lượt về mùa 2025/26 trong màu áo Becamex TP.HCM. Tưởng như đây sẽ là sự trở lại đầy hứa hẹn, cầu thủ 34 tuổi một lần nữa trải qua cảm giác xuống hạng cuối mùa này.

Nhìn lại 14 năm qua, Hồng Quân chưa từng vô địch V.League và cũng chưa một lần tạm biệt đội bóng nào đó với niềm vui trọn vẹn. Anh liên tục trải qua những cuộc chia tay trong nỗi buồn. Không gặp rắc rối về hợp đồng thì nằm ngoài kế hoạch của đội bóng. CLB không giải thể thì cũng xuống hạng.

Hồng Quân từ lâu đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ với lần gần nhất lên tuyển năm 2019. Mùa vừa rồi, theo Sofascore, số phút thi đấu trung bình mỗi trận của tiền vệ mang áo số 88 chỉ là 34 và ghi 1 bàn. Trước đó, Hồng Quân chỉ đá 5 trên 7 trận tại Quảng Ninh, chủ yếu vào sân từ ghế dự bị và không ghi bàn hay kiến tạo. Những thống kê trên cho thấy: Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã có dấu hiệu luống tuổi.

Đoạn kết của Mạc Hồng Quân với bóng đá đỉnh cao có lẽ đang đến gần.