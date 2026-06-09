Quang Hải, Văn Hậu có tên trong đội hình 20 năm CLB Hà Nội

CLB Hà Nội công bố đội hình tiêu biểu giai đoạn 2006-2026 trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Quang Hải là ngôi sao lớn nhất CLB Hà Nội từng sản sinh. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì diễn ra ngày 8/6, CLB Hà Nội đã công bố đội hình tiêu biểu trong lịch sử đội bóng, quy tụ những cầu thủ xuất sắc góp phần làm nên giai đoạn thành công bậc nhất của bóng đá thủ đô.

Đội hình được lựa chọn theo sơ đồ 4-2-3-1 gồm thủ môn Dương Hồng Sơn; các hậu vệ Trần Văn Kiên, Cristiano Roland, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu; bộ đôi tiền vệ trung tâm Moses Oloya và Đỗ Hùng Dũng; ba tiền vệ tấn công Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Phạm Thành Lương; cùng tiền đạo Hoàng Vũ Samson. Dẫn dắt đội hình tiêu biểu là HLV Chu Đình Nghiêm, người từng giúp CLB Hà Nội giành 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia.

Tại buổi lễ, CLB Hà Nội cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của đội bóng đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua. Trước đó, CLB Hà Nội từng được trao Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2018.

Huân chương Lao động hạng Nhì vinh danh những đóng góp của CLB Hà Nội cho bóng đá nước nhà. Ảnh: CLB Hà Nội.

Từ một đội bóng khởi đầu ở giải Hạng Ba năm 2006, CLB Hà Nội đã vươn lên trở thành tập thể giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia. Không chỉ thành công ở cấp CLB, đội bóng Thủ đô còn đóng góp nhiều tuyển thủ quan trọng cho các đội tuyển quốc gia như Dương Hồng Sơn, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu hay Phạm Tuấn Hải.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đánh giá CLB Hà Nội đã góp phần thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hấp dẫn và cạnh tranh hơn, đồng thời khẳng định dấu ấn đậm nét của các thế hệ cầu thủ đội bóng thủ đô trong thành công chung của bóng đá nước nhà. Trong khi đó, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục nâng cao công tác quản trị, đầu tư cho đào tạo trẻ và hướng tới các chuẩn mực của bóng đá châu lục trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nhân dịp này, Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 1 tỷ đồng cho HLV và các cầu thủ U17 Hà Nội sau thành tích giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

CLB Hà Nội đóng góp 9 thành viên trong thành phần U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026 và giành vé dự World Cup U17 cùng năm gồm HLV trưởng Cristiano Roland, trợ lý Nguyễn Đại Đồng, trợ lý Lê Sỹ Phương cùng các cầu thủ Chu Bá Huấn, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức, Đào Quý Vương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Trần Mạnh Quân