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Thể thao

U19 Việt Nam bị loại, Campuchia tạo nên kỳ tích

  • Thứ ba, 9/6/2026 21:59 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Tối 9/6, tại lượt trận cuối bảng C Giải U19 Đông Nam Á 2026, kết quả hòa 2-2 với Australia giúp đội trẻ Campuchia vào bán kết, đồng thời tiễn U19 Việt Nam về nước.

U19 Campuchia có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng U19 Đông Nam Á. Ảnh: BTC.

Trên sân Madya North Sumatra, đúng như dự đoán, U19 Australia không gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu trận trước U19 Campuchia. Ngay phút 3, hàng phòng ngự của "Những chiến binh Angkor" chơi thiếu tập trung, giúp đại diện tới từ xứ sở chuột túi dễ dàng có bàn mở tỷ số. Loem Vatana phá bóng hụt ở tình huống lộn xộn. Mathias MacAllister căng ngang cho Marcus Neill đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống.

Sau bàn mở tỷ số, hàng thủ U19 Australia chơi lỏng lẻo. U19 Campuchia cố gắng tạo ra một số cơ hội nhưng chưa thể tận dụng và bàn thắng tiếp theo của trận đấu vẫn thuộc về đoàn quân do HLV Trevor Morgan dẫn dắt. Phút 17, Alexandro Nunes đá bồi cận thành đơn giản tung lưới thủ môn Mat Farib sau khi bóng bật ra từ nỗ lực cản phá cú sút của hậu vệ U19 Campuchia. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp một.

Sang tới hiệp 2, sau nhiều nỗ lực, thầy trò HLV Yasuhiro Yoshida có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 60. Mở tốc băng xuống nhận đường chuyền của đồng đội, Shitha Methew độc diễn nơi hành lang cánh phải, đột phá vào vùng cấm U19 Australia rồi tung cú sút. Bóng chạm chân Lewis Marinucci rồi đổi hướng, khiến thủ thành George Plusnin không kịp trở tay và phải nhận bàn thua.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở phút 82. Marinucci phản lưới khi cố gắng phá bóng sau quả phạt góc của U19 Campuchia. Sau khi có bàn gỡ hòa, "Những chiến binh Angkor" chơi hưng phấn, thành công cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2 và giành vé vào bán kết. Đây là thành tích lịch sử của bóng đá trẻ Campuchia, là lần đầu tiên đội trẻ nước này vào bán kết giải khu vực.

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Xếp hạng các đội nhì vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: Wiki.

Chiều ngược lại, việc U19 Campuchia có 1 điểm trước U19 Australia báo tin dữ cho U19 Việt Nam. Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, điểm số của thầy trò HLV Yoshida là 4, cao nhất trong 3 đội. Tối 7/6, U19 Việt Nam thua U19 Indonesia và để mất vị trí đầu bảng vào chính tay "Đại bàng Garuda".

Giải U19 Đông Nam Á 2026 gồm 11 đội, được chia làm 3 bảng. Chỉ 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới có vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Do bảng C chỉ có 3 đội, nên kết quả của các đội nhì bảng với đội đứng cuối tại bảng A và B sẽ không được tính.

Ở bán kết, U19 Campuchia chạm trán Thái Lan, còn U19 Australia gặp đội trẻ Indonesia.

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Nam Giang

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