Đằng sau thất bại của U19 Việt Nam

U19 Việt Nam dừng cuộc chơi từ vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026, "nghiệt ngã" là từ ngữ mô tả chính xác nhất về hành trình của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi ở giải đấu này.

Dù đã rất nỗ lực, U19 Việt Nam vẫn không thể góp mặt tại bán kết U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FBNV.

U19 Việt Nam phải về nước sau trận hòa 2-2 giữa U19 Australia và U19 Campuchia tại lượt cuối vòng bảng tối 9/6. Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, các "Chiến binh sao vàng" chỉ có 3 điểm, đứng nhì và kém đội đầu bảng U19 Campuchia 1 điểm. Trước đó, U19 Việt Nam mất ngôi nhất bảng A vào tay U19 Indonesia sau thất bại 1-2 trước chính đối thủ này tối 7/6.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 có 11 đội tham dự, chia thành 3 bảng. Ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Do bảng C chỉ gồm 3 đội, thành tích của các đội nhì bảng trước đội cuối bảng A và B không được tính khi so sánh.

6 lần dự giải gần nhất, đây là lần thứ 5 U19 Việt Nam kết thúc hành trình ngay vòng bảng.

Bảng xếp hạng chung cuộc các đội nhì bảng U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam cần thêm 1 điểm để bước tiếp. Ảnh: Wikipedia.

Hành trình nghiệt ngã

U19 Việt Nam chỉ thiếu 1 bàn thắng trong trận đấu then chốt trước U19 Indonesia. Các "Chiến binh sao vàng" cầm hòa được đến tận phút thi đấu chính thức cuối cùng, rồi đau đớn nhận bàn thua ở phút 90+1. Trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U19 Việt Nam cũng chỉ thiếu 1 điểm để thoát cảnh bị loại sớm.

Khi đã mất quyền tự quyết, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trông chờ U19 Australia thắng U19 Campuchia và đại diện tới từ xứ sở chuột túi cũng chỉ thiếu 1 bàn thắng để biến kịch bản này thành hiện thực.

U19 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp sau khi thua U19 Indonesia. Tối hôm sau, cảm giác hy vọng tăng cao khi ở bảng B, U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia 3-2 theo kịch bản đầy gay cấn. Sau khi "Voi chiến" nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 79, có lẽ U19 Việt Nam đã phải nín thở trong 11 phút còn lại của trận đấu. Nếu U19 Malaysia gỡ hòa, có lẽ thầy trò HLV Ikeuchi đã về nước trước khi trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra.

Đa số cổ động viên Việt Nam đã thở phào sau khi U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia, bởi trước giờ bóng lăn, sự chênh lệch về đẳng cấp khiến ai cũng nghĩ U19 Australia sẽ thắng dễ Campuchia. Cuối cùng, hai đội bất phân thắng bại. Nhưng người buồn nhất không phải thầy trò HLV Trevor Morgan, mà là U19 Việt Nam.

Các cầu thủ U19 Indonesia xô ngã trợ lý HLV Nguyễn Ngọc Duy của U19 Việt Nam khi ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Video: Nguyễn Trần Bảo Linh.

Đằng sau chiến tích lịch sử với lần đầu tiên góp mặt tại bán kết U19 Đông Nam Á của U19 Campuchia, là chuyến bay lặng lẽ của các "Chiến binh sao vàng".

Hành trình của U19 Việt Nam trên đất Indonesia hè này là chuyến tàu lượn cảm xúc. Từ tràn đầy kỳ vọng sau hai chiến thắng đầu tiên (3-0 trước U19 Timor-Leste và 5-0 trước U19 Myanmar), cho đến thấp thỏm lo âu sau trận thua U19 Indonesia, tới hy vọng được nhen nhóm khi U19 Thái Lan giành 3 điểm trước U19 Malaysia. Và cuối cùng, hơn cả hụt hẫng, là cảm giác rơi tự do xuống vực sâu thất vọng khi vẫn phải chia tay giải đấu sớm.

Hai ngày chờ đợi kết quả ở các bảng đấu khác là hai ngày U19 Việt Nam sống trong lo lắng. Hết lần này đến lần khác, thầy trò HLV Ikeuchi trải qua cảm giác ở rất gần tấm vé vào bán kết nhưng vẫn trắng tay. Số phận như thể chơi đùa với cảm xúc của U19 Việt Nam.

Những nguyên nhân

U19 Việt Nam không giải quyết được Indonesia ở trận đấu "chung kết bảng". Nhưng đằng sau nguyên nhân chủ quan này là những lý do khách quan.

“Ban huấn luyện đang đối diện với không ít khó khăn trong việc tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng vướng lịch thi tốt nghiệp THPT trùng với thời điểm diễn ra Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026”, bài viết trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 28/4 có đoạn.

Trần Gia Bảo là một trong những sự thiếu vắng đáng tiếc của U19 Việt Nam tại giải đấu lần này. Ảnh: Bảo Ngọc.

U19 Đông Nam Á 2026 (từ ngày 1 tới ngày 13/6) diễn ra trùng lịch thi THPT quốc gia (ngày 11 và 12/6). Giải đấu này cũng nằm ngoài hệ thống các giải đấu chính thức của FIFA, nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả người cho đội tuyển. Hai lý do trên khiến U19 Việt Nam không có dàn cầu thủ tốt nhất cho giải U19 Đông Nam Á 2026.

Hàng loạt sự vắng mặt đáng tiếc có thể kể đến như: Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Trần Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt (HAGL), Lê Văn Hoàn (Đông Á Thanh Hóa)...

Trước đó, nhiều cầu thủ không thể tập trung từ đầu và không có nhiều thời gian để tập luyện như: Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA), Nguyễn Quốc Khánh (Trẻ PVF-CAND), Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang, Phạm Huy Hoàng, Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Trọng Đức Vũ (PVF), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đậu Hồng Phong, Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)...

Nguyễn Quốc Khánh (số 3) và nhiều cầu thủ khác lên hội quân ngày 10/5 do bận thi đấu Hạng Nhì cũng như Hạng Nhất, trong khi toàn đội bắt đầu tập trung ngày 28/4. Ảnh: Nam Giang.

Thể thức thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026 cũng gây khó khăn cho U19 Việt Nam. Việc chỉ các đội nhất bảng mới chắc suất vào bán kết khiến các đội nhì bảng gần như không có cơ hội sửa sai. Không nhiều giải đấu chỉ có một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được đi tiếp.

Thực tế, đây là khó khăn chung với tất cả các đội nhì bảng, không riêng gì U19 Việt Nam. U19 Malaysia cũng bị loại sớm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ikeuchi bất lợi hơn khi nằm ở bảng A và phải thi đấu trước các bảng khác. Việc được thi đấu sau tạo cơ hội cho các đối thủ tính toán nhiều hơn.

U17 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ sinh năm 2009, dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, giành hai thành tích nổi bật chỉ trong hai tháng 4 và 5/2026.

Áp lực

Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, thành tích vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026 và tấm vé dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam vô tình trở thành áp lực cho U19 Việt Nam. Ở vòng loại U17 châu Á hồi tháng 11/2025, thầy trò HLV Cristiano Roland tạo nên thành tích hoàn hảo với 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và không nhận bất kỳ bàn thua nào.

Trước đó, giai đoạn cuối năm 2025, đầu năm 2026, U22/23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026.

Với bóng đá nữ, tháng 4 và 5/2026, U17 nữ Việt Nam lần đầu vào tứ kết U17 nữ châu Á, U20 nữ Việt Nam lần đầu sau 20 năm vượt qua vòng bảng U20 nữ châu Á.

Chỉ trong vài tháng, bóng đá trẻ Việt Nam có nhiều thành tích ấn tượng ở nhiều cấp độ, ngoại trừ U19. Trong khi các cấp độ khác thành công thì việc U19 Việt Nam dừng bước ngay vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026 là nốt trầm.

"Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích trong bối cảnh các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp đạt kết quả tích cực trong thời gian gần đây, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận điều đó tạo thêm áp lực cho U19 Việt Nam", bài viết đăng tải trên trang chủ VFF tối 29/5 có đoạn.

Chỉ chức vô địch U19 Đông Nam Á mới có thể giúp U19 Việt Nam thoát khỏi những áp lực ấy và tạo ra lời khẳng định cho lứa cầu thủ sinh năm 2007, 2008. Nhưng sau cùng, mọi thứ xảy ra theo kịch bản tệ nhất.