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Thể thao

Timor Leste vs Việt Nam: Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên xuất trận

  • Thứ sáu, 24/7/2026 19:11 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Lúc 20h30 ngày 24/7, tuyển Việt Nam có trận ra quân tại bảng A, ASEAN Championship 2026 bằng trận đấu với chủ nhà Timor Leste.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng đậm.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm cùng chiến thắng cách biệt để tạo đà tâm lý cho những trận đấu quan trọng với Singapore (30/7) và Indonesia (3/8).

Timor Leste được xem là đội bóng yếu nhất bảng đấu khi phải vượt qua Brunei ở vòng play-off mới giành quyền tham dự giải. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh.

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Danh sách thi đấu trận Việt Nam gặp Timor Leste.

Trong hai trận giao hữu gần đây với Gangwon FC và Myanmar, HLV Kim Sang-sik chủ yếu sử dụng bộ khung mạnh nhất nhằm hoàn thiện lối chơi. "Những chiến binh sao vàng" duy trì phong cách tấn công chủ động với những pha phối hợp ngắn, tốc độ, tận dụng tốt các tình huống cố định, sút xa và không chiến. Dù vậy, trước Timor Leste, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ có một vài điều chỉnh nhân sự để đảm bảo thể lực cho các trụ cột, đồng thời trao cơ hội cho những cầu thủ đang có phong độ tốt như Đình Bắc.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son vẫn được kỳ vọng là điểm tựa quan trọng nhờ khả năng dứt điểm, càn lướt và tạo đột biến. Bên cạnh mục tiêu ghi nhiều bàn thắng, tuyển Việt Nam cũng hướng đến việc giữ gìn lực lượng, tránh những chấn thương không đáng có trước các trận đấu khó khăn hơn ở vòng bảng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng đội hình vượt trội cùng quyết tâm bảo vệ ngôi vương, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ, giành chiến thắng đẹp trước Timor Leste để tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Championship 2026.

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Không nhận ra tuyển Việt Nam

Trở lại ASEAN Cup sau hai năm, tuyển Việt Nam đã thay hơn một nửa đội hình, chia tay hàng loạt ngôi sao, đồng thời đón con sóng nhập tịch và Việt kiều lớn chưa từng thấy.

9 giờ trước

Duy Anh

tuyển Việt Nam AFF Cup ASEAN Cup Việt Nam Timor Leste Kim Sang Sik

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