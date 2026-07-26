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Thể thao

Huyền thoại Nhật Bản lập kỷ lục ghi bàn ở tuổi 59

  • Chủ nhật, 26/7/2026 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kazuyoshi Miura ghi bàn ở tuổi 59 để lập kỷ lục cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử, đồng thời dập tắt mọi nghi ngờ về giới hạn của bản thân.

Miura ghi bàn ở vòng loại Cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Kazuyoshi Miura tiếp tục viết nên chương mới trong sự nghiệp phi thường khi ghi bàn cho Fukushima United ở trận vòng loại tranh suất dự Cúp Hoàng đế Nhật Bản diễn ra ngày 25/7.

Tiền đạo huyền thoại của bóng đá Nhật Bản đá chính trong trận thắng 7-0 trước Iwaki Furukawa FC và tỏa sáng ở phút 52. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến thể lực của các cầu thủ suy giảm đáng kể, Miura vẫn chọn vị trí hợp lý để mang về bàn thắng thứ 5 cho Fukushima.

Pha lập công giúp "King Kazu" thiết lập cột mốc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử bóng đá ở tuổi 59 và 149 ngày. Kỷ lục mới lập tức tạo nên cơn sốt. Nhiều CĐV bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực và khát khao thi đấu bền bỉ của cựu tuyển thủ Nhật Bản.

Một người hâm mộ viết: "Kazuyoshi Miura lại ghi bàn trong một trận đấu chính thức. Thật không thể tin nổi. Tôi vẫn chờ ngày được chứng kiến ông ghi bàn ở J.League và thực hiện điệu nhảy Kazu nổi tiếng".

Một bình luận khác khẳng định: "King Kazu chưa hề già. Tôi thực sự muốn được xem ông thi đấu trực tiếp." Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng khả năng săn bàn của Miura vẫn nguyên vẹn bất chấp tuổi tác.

Bàn thắng cũng là lời đáp trả đanh thép dành cho những nghi ngờ về việc Miura chạm tới giới hạn. Ở tuổi cận kề 60, cựu tiền đạo Yokohama FC duy trì khát vọng thi đấu chuyên nghiệp và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ Nhật Bản.

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Đào Trần

Nhật Bản Kazuyoshi Miura Nhật Bản Fukushima United

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