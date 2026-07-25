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Thể thao

Hàng thủ gây lo lắng của MU

  • Thứ bảy, 25/7/2026 20:11 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Người hâm mộ MU đặt dấu hỏi khi hàng phòng ngự của đội bóng tồn tại nhiều vấn đề trước thềm mùa giải 2026/27.

Hàng thủ của MU gây lo lắng.

Mùa giải sắp tới hứa hẹn sẽ rất khắc nghiệt với "Quỷ đỏ" khi họ phải chinh chiến trên 4 đấu trường gồm Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup. Điều đó đòi hỏi HLV Michael Carrick sở hữu lực lượng có chiều sâu ở mọi vị trí, đặc biệt là hàng thủ.

Hiện tại, Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt đều là những trung vệ có tiền sử chấn thương đáng lo ngại. Cả hai nhiều lần phải nghỉ thi đấu trong những mùa giải gần đây, khiến khả năng duy trì sự ổn định suốt cả mùa giải vẫn là dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, Harry Maguire dù giàu kinh nghiệm nhưng đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp và không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn. Những vấn đề về va chạm và thể trạng cũng khiến trung vệ người Anh khó đảm bảo thi đấu với mật độ dày đặc.

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Maguire là lựa chọn hiếm hoi đáng tin cậy.

Hai lựa chọn còn lại là Leny Yoro và Ayden Heaven đều sở hữu tiềm năng lớn nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm ở cấp độ đỉnh cao. Yoro mới gia nhập MU chưa lâu, còn Heaven vẫn trong quá trình thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Dù vậy, các nguồn tin cho biết ban lãnh đạo MU vẫn ưu tiên chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm trước khi cân nhắc bổ sung hàng phòng ngự. Những mục tiêu như Aurelien Tchouameni, Manu Kone hay Carlos Baleba tiếp tục được liên hệ với sân Old Trafford.

Chính vì thế, nhiều CĐV cho rằng MU đang bỏ qua một vấn đề quan trọng. Với lịch thi đấu dày đặc ở 4 giải đấu, chỉ cần một vài ca chấn thương xảy ra, hàng thủ của "Quỷ đỏ" có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng cạnh tranh danh hiệu trong mùa giải mới.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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