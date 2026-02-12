Dybala quyết định rời châu Âu

Tiền đạo người Argentina không gia hạn và sẽ rời Roma vào cuối mùa.

Paulo Dybala nhiều khả năng trở về khoác áo Boca Juniors từ tháng 6/2026. Sau nhiều tuần đàm phán, lời đề nghị mới nhất từ đội bóng thủ đô Italy, bao gồm 4 triệu euro tiền lương và 1 triệu euro thưởng, đã bị tiền đạo người Argentina từ chối thẳng thừng.

Con số ấy thấp hơn rất nhiều so với mức đãi ngộ mà Dybala từng nhận trong các mùa giải trước. Với một cầu thủ từng là trung tâm trong lối chơi và biểu tượng chuyên môn của Roma, đề xuất này bị xem như sự “giáng cấp” cả về tài chính lẫn vị thế.

Dù trân trọng thiện chí từ ban lãnh đạo, Dybala cảm thấy lời đề nghị không phản ánh đúng vai trò và tầm ảnh hưởng của anh trong đội hình.

Kể từ khi gia nhập Roma, “La Joya” hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn nhiều biến động tại Juventus. Anh trở thành thủ lĩnh tinh thần, là nguồn cảm hứng trong những trận cầu lớn và góp công quan trọng vào hành trình châu Âu của đội bóng áo bã trầu.

Tuy nhiên, sự thay đổi trong chính sách lương và định hướng tái cấu trúc khiến mối lương duyên ấy đi đến hồi kết. Ở tuổi 32 vào năm 2026, Dybala muốn thực hiện giấc mơ còn dang dở: trở về Argentina và chinh phục Copa Libertadores cùng Boca Juniors.