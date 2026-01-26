Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chấm điểm MU ở trận thắng Arsenal

  • Thứ hai, 26/1/2026 06:06 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Harry Maguire được Manchester Evening News đánh giá cao trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal rạng sáng 26/1.

Cham diem MU anh 1

Senne Lammens - 7 điểm: Thủ thành trẻ có một đêm làm việc hiệu quả tại Emirates. Lammens cản phá tốt các cú dứt điểm nguy hiểm của Zubimendi và Bukayo Saka, đồng thời xử lý khá chắc chắn trước những pha treo bóng dồn dập. Dù bị vây ráp ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, anh vẫn để lại cảm giác an tâm.
Cham diem MU anh 2

Diogo Dalot - 7 điểm: Dalot chơi tròn vai bên hành lang phải, phong tỏa khá tốt Leandro Trossard. Hậu vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra thoải mái hơn khi được bố trí đúng vị trí sở trường, mang đến màn trình diễn gọn gàng, hiệu quả.
Cham diem MU anh 3

Harry Maguire - 9 điểm: Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Maguire xứng đáng được gia hạn. Trung vệ người Anh chơi nổi bật nhất hàng thủ, thậm chí là hay nhất trên sân trước sức ép lớn từ Arsenal.
Cham diem MU anh 4

Lisandro Martinez - 7 điểm: Martinez lẽ ra phải quyết liệt hơn trong pha tranh chấp với Timber ở bàn thua. Dù vậy, anh vẫn có những tình huống sửa sai quan trọng, trong đó có pha ngăn cản Declan Rice.
Cham diem MU anh 5

Luke Shaw - 8 điểm: Shaw chơi chắc chắn, theo sát Bukayo Saka và giữ được sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Arsenal có những pha phối hợp khéo léo bên cánh phải, nhưng Shaw không bị đặt vào thế bị động.
Cham diem MU anh 6

Casemiro - 7 điểm: Tiền vệ người Brazil đóng góp lớn trong các tình huống phòng ngự, đặc biệt là chống bóng bổng. Casemiro luân chuyển bóng hợp lý, cho thấy anh vẫn đủ đẳng cấp thi đấu ở môi trường đỉnh cao.
Cham diem MU anh 7

Kobbie Mainoo - 8 điểm: MU kiểm soát tốt thế trận hơn khi bóng được đưa nhiều đến chân Mainoo. Cầu thủ trẻ ngày càng tự tin dưới thời Carrick và để lại dấu ấn với đường kiến tạo quyết định cuối trận.
Cham diem MU anh 8

Amad Diallo - 6 điểm: Amad thực hiện tốt các quả phạt góc nhưng đưa ra quyết định chưa hợp lý trong pha phản công ở hiệp một. Dù vậy, anh vẫn duy trì sự năng nổ suốt thời gian trên sân.
Cham diem MU anh 9

Bruno Fernandes - 7 điểm: Một trận đấu nhiều sắc thái. Có lúc chuyền hỏng đáng tiếc, nhưng cũng có thời điểm Bruno trở nên cực kỳ nguy hiểm và thể hiện vai trò thủ lĩnh khi đội nhà dẫn bàn.
Cham diem MU anh 10

Patrick Dorgu - 8 điểm: Sai lầm ở bàn thua đầu tiên nhưng Dorgu chuộc lỗi theo cách không thể ấn tượng hơn. Siêu phẩm sút xa cho thấy đà thăng tiến mạnh mẽ của anh.
Cham diem MU anh 11

Bryan Mbeumo - 8 điểm: Ghi bàn vào lưới Liverpool, Man City và Arsenal, Mbeumo đang là hung thần của các đội lớn. Anh dứt điểm lạnh lùng, di chuyển thông minh và liên tục gây rối hàng thủ đối phương.
Cham diem MU anh 12

Matheus Cunha - 8 điểm: Vào sân từ ghế dự bị nhưng tạo khác biệt tức thì. Cunha chọn vị trí tốt và kết liễu trận đấu bằng bàn thắng đẳng cấp.
Cham diem MU anh 13

Benjamin Sesko - 7 điểm: Không có nhiều thời gian thi đấu nhưng vẫn hoàn thành vai trò khi được tung vào sân.
Cham diem MU anh 14

Noussair Mazraoui - 6 điểm: Vào sân muộn để gia cố hàng thủ nên chưa có nhiều cơ hội thể hiện.
Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Cunha: 'Arsenal hay nhất thế giới'

Matheus Cunha gọi Arsenal là "đội bóng hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại" sau khi giúp MU hạ gục đối thủ ngay tại Emirates rạng sáng 26/1.

57 phút trước

HLV Park Hang-seo gặp Văn Hậu và các trò cũ

Cuộc hội ngộ giản dị giữa HLV Park Hang-seo và các học trò cũ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

2 giờ trước

Endrick bùng nổ ở Lyon

Chỉ sau ba trận khoác áo Olympique Lyon, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp công vào bàn thắng, mở ra khởi đầu rực rỡ tại Ligue 1.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

CDV Arsenal noi gian voi VAR hinh anh

CĐV Arsenal nổi giận với VAR

32 phút trước 06:06 26/1/2026

0

Người hâm mộ Arsenal tỏ ra tức giận sau trận thua 2-3 trước MU trên sân Emirates, khi hàng loạt quyết định của VAR trở thành tâm điểm tranh cãi.

Cunha nguy co bi treo gio hinh anh

Cunha nguy cơ bị treo giò

34 phút trước 06:04 26/1/2026

0

Matheus Cunha khả năng đối mặt với án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau màn ăn mừng gây tranh cãi khi MU đánh bại Arsenal 3-2 tại Emirates rạng sáng 26/1.

Minh Nghi

Chấm điểm MU Chấm điểm MU

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý