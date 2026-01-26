Chấm điểm MU ở trận thắng Arsenal

Senne Lammens - 7 điểm: Thủ thành trẻ có một đêm làm việc hiệu quả tại Emirates. Lammens cản phá tốt các cú dứt điểm nguy hiểm của Zubimendi và Bukayo Saka, đồng thời xử lý khá chắc chắn trước những pha treo bóng dồn dập. Dù bị vây ráp ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, anh vẫn để lại cảm giác an tâm.