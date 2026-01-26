Chấm điểm MU ở trận thắng Arsenal

|
Senne Lammens - 7 điểm: Thủ thành trẻ có một đêm làm việc hiệu quả tại Emirates. Lammens cản phá tốt các cú dứt điểm nguy hiểm của Zubimendi và Bukayo Saka, đồng thời xử lý khá chắc chắn trước những pha treo bóng dồn dập. Dù bị vây ráp ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, anh vẫn để lại cảm giác an tâm.
|
Diogo Dalot - 7 điểm: Dalot chơi tròn vai bên hành lang phải, phong tỏa khá tốt Leandro Trossard. Hậu vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra thoải mái hơn khi được bố trí đúng vị trí sở trường, mang đến màn trình diễn gọn gàng, hiệu quả.
|
Harry Maguire - 9 điểm: Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Maguire xứng đáng được gia hạn. Trung vệ người Anh chơi nổi bật nhất hàng thủ, thậm chí là hay nhất trên sân trước sức ép lớn từ Arsenal.
|
Lisandro Martinez - 7 điểm: Martinez lẽ ra phải quyết liệt hơn trong pha tranh chấp với Timber ở bàn thua. Dù vậy, anh vẫn có những tình huống sửa sai quan trọng, trong đó có pha ngăn cản Declan Rice.
|
Luke Shaw - 8 điểm: Shaw chơi chắc chắn, theo sát Bukayo Saka và giữ được sự tập trung xuyên suốt trận đấu. Arsenal có những pha phối hợp khéo léo bên cánh phải, nhưng Shaw không bị đặt vào thế bị động.
|
Casemiro - 7 điểm: Tiền vệ người Brazil đóng góp lớn trong các tình huống phòng ngự, đặc biệt là chống bóng bổng. Casemiro luân chuyển bóng hợp lý, cho thấy anh vẫn đủ đẳng cấp thi đấu ở môi trường đỉnh cao.
|
Kobbie Mainoo - 8 điểm: MU kiểm soát tốt thế trận hơn khi bóng được đưa nhiều đến chân Mainoo. Cầu thủ trẻ ngày càng tự tin dưới thời Carrick và để lại dấu ấn với đường kiến tạo quyết định cuối trận.
|
Amad Diallo - 6 điểm: Amad thực hiện tốt các quả phạt góc nhưng đưa ra quyết định chưa hợp lý trong pha phản công ở hiệp một. Dù vậy, anh vẫn duy trì sự năng nổ suốt thời gian trên sân.
|
Bruno Fernandes - 7 điểm: Một trận đấu nhiều sắc thái. Có lúc chuyền hỏng đáng tiếc, nhưng cũng có thời điểm Bruno trở nên cực kỳ nguy hiểm và thể hiện vai trò thủ lĩnh khi đội nhà dẫn bàn.
|
Patrick Dorgu - 8 điểm: Sai lầm ở bàn thua đầu tiên nhưng Dorgu chuộc lỗi theo cách không thể ấn tượng hơn. Siêu phẩm sút xa cho thấy đà thăng tiến mạnh mẽ của anh.
|
Bryan Mbeumo - 8 điểm: Ghi bàn vào lưới Liverpool, Man City và Arsenal, Mbeumo đang là hung thần của các đội lớn. Anh dứt điểm lạnh lùng, di chuyển thông minh và liên tục gây rối hàng thủ đối phương.
|
Matheus Cunha - 8 điểm: Vào sân từ ghế dự bị nhưng tạo khác biệt tức thì. Cunha chọn vị trí tốt và kết liễu trận đấu bằng bàn thắng đẳng cấp.
|
Benjamin Sesko - 7 điểm: Không có nhiều thời gian thi đấu nhưng vẫn hoàn thành vai trò khi được tung vào sân.
|
Noussair Mazraoui - 6 điểm: Vào sân muộn để gia cố hàng thủ nên chưa có nhiều cơ hội thể hiện.
