HLV Park Hang-seo gặp Văn Hậu và các trò cũ

Cuộc hội ngộ giản dị giữa HLV Park Hang-seo và các học trò cũ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Buổi gặp mặt thân mật của HLV Park Hang-seo và các học trò.

Trên trang cá nhân, cựu trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng đăng tải bức ảnh cùng lời nhắn dí dỏm: "Họp lớp trai xinh gái đẹp, em bé dễ thương mà thầy làm hết hồn. Ngồi gần chứng tỏ vẫn tình cảm lắm hihi".

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc HLV Park Hang-seo hội ngộ các học trò cũ, với sự hiện diện của vợ chồng Đoàn Văn Hậu, vợ chồng Đặng Văn Lâm và Trần Đình Trọng.

Điều khiến người xem chú ý không chỉ là những nụ cười hay cái khoác vai thân mật, mà còn nằm ở một chi tiết rất đỗi quen thuộc. Đó là chiếc áo khoác của HLV Park Hang-seo. Trong buổi gặp mặt đời thường, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn mặc chiếc áo được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấp trong thời gian còn tại vị.

Hình ảnh gợi lại cả giai đoạn rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV người Hàn Quốc. Cuối năm 2017, HLV Park nhậm chức ở tuyển và U23 Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông cùng người hâm mộ. Ở thời điểm bết bát, VFF lại lựa chọn một HLV gần như vô danh.

Dù vậy sau 5 năm, ông tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu như vô địch AFF Cup 2018, 2 HCV SEA Games (2019, 2021), Á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 Asiad 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đưa Việt Nam nâng tầm châu lục.

Trong thời gian dẫn dắt U23 và đội tuyển Việt Nam, ông Park không chỉ là người thầy mà còn là người truyền cảm hứng với sự tận tâm và gần gũi hiếm có. Dù rời ghế huấn luyện, ông vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều học trò cũ.