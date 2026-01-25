Giải thưởng ở VCK U23 châu Á bùng nổ tranh cãi

Phía U23 Trung Quốc tỏ ra không phục khi danh hiệu "Thủ môn hay nhất giải" được trao cho Rui Araki của U23 Nhật Bản.

Li Hao trượt giải Thủ môn hay nhất VCK U23 châu Á. Ảnh: AFC

U23 Trung Quốc nhận thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở trận chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra hôm 24/1. Hàng thủ Trung Quốc bộc lộ nhiều điểm yếu, tạo điều kiện để Nhật Bản dễ dàng khai thác và ghi bàn.

Phát biểu sau lễ trao giải, HLV trưởng U23 Trung Quốc, ông Antonio Puche, không giấu được sự thất vọng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định, xét trên góc độ chuyên môn, Li Hao mới là thủ môn hay nhất giải đấu. Ông nhấn mạnh học trò của mình đã có hành trình thi đấu gần như hoàn hảo, góp công lớn vào thành tích chung của đội.

“Cậu ấy chơi một giải đấu phi thường. Lựa chọn của ban tổ chức thật không thể tin nổi”, HLV Puche thẳng thắn bày tỏ.

Thực tế, trước trận đấu quyết định, Li Hao gây ấn tượng mạnh khi giữ sạch lưới cả 5 trận liên tiếp, trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự U23 Trung Quốc. Tuy nhiên, việc phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần ở trận đấu then chốt không chỉ khiến U23 Trung Quốc nhận thất bại, mà còn trực tiếp làm tiêu tan cơ hội cạnh tranh danh hiệu Thủ môn hay nhất giải của cá nhân anh.

Araki được vinh danh. Ảnh: AFC

Ở chiều ngược lại, Rui Araki của U23 Nhật Bản lại có một giải đấu ổn định và hiệu quả. Thủ thành này khép lại VCK U23 châu Á với 4 trận giữ sạch lưới, không mắc sai lầm nghiêm trọng và luôn thể hiện sự chắc chắn trong khung gỗ.

Dù không sở hữu nhiều pha cứu thua mang tính điểm nhấn, Araki vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng chọn vị trí hợp lý, ra vào chuẩn xác cùng tâm lý thi đấu điềm tĩnh ở những thời khắc nhạy cảm.

Sự khác biệt trong cách đánh giá giữa thành tích thống kê và ảnh hưởng thực tế lên lối chơi đã tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức ưu tiên sự ổn định và hiệu quả tổng thể của Araki, trong khi phía Trung Quốc nhấn mạnh màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải đấu của Li Hao.

