U23 Nhật Bản oẳn tù tì trước U23 Trung Quốc

Thời điểm các cầu thủ U23 Trung Quốc khiếu nại trọng tài quả phạt đền ở chung kết U23 châu Á, phía U23 Nhật Bản đứng sẵn trong vùng cấm với tâm thế ung dung đến lạnh lùng.

Hình ảnh đối lập của U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản.

Khoảnh khắc ở phút 57 trận chung kết U23 châu Á lột tả rõ ràng sự khác biệt về bản lĩnh và trạng thái tinh thần giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản. Khi Liu Haofan để bóng chạm tay trong vùng cấm, trọng tài không do dự chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trong lúc các cầu thủ U23 Trung Quốc vây quanh trọng tài để phản đối, cố gắng níu kéo hy vọng mong manh, thì bên kia chiến tuyến, U23 Nhật Bản thoải mái đáng kinh ngạc. Tiền đạo Brian Nwadike và tiền vệ Ryunosuke Sato còn oẳn tù tì ngay trong vùng cấm để quyết định người thực hiện quả phạt đền. Hình ảnh vừa thoải mái, vừa cho thấy sự tự tin tuyệt đối của đội bóng xứ mặt trời mọc trong thế trận nằm trong tầm kiểm soát.

Sự đối lập càng trở nên rõ nét khi Sato bước lên chấm 11 m. Tiền vệ của Nhật Bản không cần quá nhiều đà, nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Li Hao bằng cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0, bất chấp bị đối thủ khiêu khích. Bàn thắng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực kháng cự của U23 Trung Quốc.

Hình ảnh các cầu thủ Nhật Bản đứng thảnh thơi chờ đá phạt đền, trong khi đối thủ vẫn còn mải mê tranh cãi với trọng tài phản ánh đầy đủ sự khác biệt về tư duy thi đấu, kinh nghiệm và bản lĩnh ở một trận cầu đỉnh cao.

Chung kết U23 châu Á vì thế không chỉ được định đoạt bởi tỷ số 4-0 chung cuộc, mà còn bởi cách hai đội đối diện với áp lực. Một bên lạnh lùng đến tàn nhẫn, bên còn lại thì vỡ vụn cả về thế trận lẫn tâm lý.

