CĐV Trung Quốc: 'Thua là tất yếu'

CĐV Trung Quốc thẳng thắn chỉ ra các hạn chế về trình độ sau thất bại nặng nề của đội nhà trước U23 Nhật Bản ở chung kết U23 châu Á.

CĐV Trung Quốc thừa nhận U23 Nhật Bản quá vượt trội.

Không còn là niềm tự hào và sự hưng phấn như khi hạ U23 Việt Nam 3-0 ở bán kết, phần lớn ý kiến hướng thẳng vào những hạn chế cố hữu của đội bóng, coi kết quả như một hệ quả tất yếu hơn là cú sốc khó chấp nhận.

Nhiều CĐV tỏ ra thực dụng khi cho rằng việc đội tuyển có thể vươn lên vị trí thứ hai đã là "một bước tiến", nhất là trong bối cảnh thường xuyên đứng cuối bảng ở các giải đấu lớn trước đây. Sự kỳ vọng vì thế cũng được hạ thấp, kéo theo tâm lý chấp nhận thực tế khá phổ biến trong cộng đồng mạng.

Không ít bình luận chê trách khả năng tổ chức lối chơi của đội nhà. Các pha ghi bàn bị rơi vào thế việt vị, những mảng miếng chiến thuật nhanh chóng bị đối phương đọc vị, khiến trận đấu sớm mất đi tính cạnh tranh. Một số CĐV thẳng thắn thừa nhận đội bóng gần như không có phương án xoay chuyển khi bị đối thủ áp đảo.

Nhiều người cho rằng đội nhà tạo ra không ít tình huống tấn công, nhưng thiếu hoàn toàn sức sát thương ở khâu quyết định. Khoảng cách về thể lực, tốc độ và khả năng xử lý trong không gian hẹp được xem là rào cản lớn nhất.

Đáng chú ý, một bộ phận CĐV Trung Quốc thừa nhận sự chênh lệch trình độ là nguyên nhân cốt lõi. Họ nhấn mạnh màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ đối phương, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi tốc độ và khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội hoàn toàn.

Trước đối thủ mạnh, U23 Trung Quốc chọn lối chơi "đổ bê tông" với 5 hậu vệ. Dù vậy, lối chơi này cũng không thể giúp đại diện đến từ đất nước tỷ dân trụ vững trước sức ép từ dàn cầu thủ trẻ của Nhật Bản, qua đó chấp nhận thua 0-4.

Highlights U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản Đêm 24/1, U23 Trung Quốc gục ngã với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á 2026.

