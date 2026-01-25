Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Đình Bắc giành Vua phá lưới U23 châu Á

  • Chủ nhật, 25/1/2026 06:50 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Nguyễn Đình Bắc nhận được sự chú ý đặc biệt sau khi trở thành chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều CĐV Đông Nam Á dành những lời khen ngợi cho tiền đạo sinh năm 2004, xem anh như một trong những gương mặt tiêu biểu cho tương lai của bóng đá khu vực.

Những bình luận từ Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều thể hiện sự thán phục dành cho Đình Bắc. Nhiều ý kiến gọi anh là "niềm tự hào của Đông Nam Á", đánh giá cao khả năng chơi bóng toàn diện, tư duy thi đấu hiện đại và tinh thần không ngừng tiến bộ.

Nhiều CĐV Thái Lan còn cho rằng Đình Bắc sở hữu tiềm năng phát triển vượt trội, thậm chí được kỳ vọng có thể vươn xa hơn những đàn anh từng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam. "Tôi rất thích cậu ấy, còn xuất sắc hơn cả Yotsakon của chúng tôi", một CĐV Thái Lan cho hay.

Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự tự hào, gửi nhiều lời chúc mừng và đặt kỳ vọng lớn vào Đình Bắc. Những gì tiền đạo 21 tuổi thể hiện không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn mở ra hy vọng về một thế hệ mới đủ bản lĩnh và khát vọng để đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai.

Sự ghi nhận ấy đến từ màn trình diễn thuyết phục của Đình Bắc tại giải đấu. Tiền đạo thuộc biên chế U23 Việt Nam ghi 4 bàn thắng và đóng góp thêm 2 pha kiến tạo. Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét ở những thời điểm then chốt, với khả năng chớp cơ hội, di chuyển thông minh và tinh thần thi đấu bền bỉ.

AFC gọi tên Đình Bắc ở cuộc đua Vua phá lưới U23 châu Á

Nguyễn Đình Bắc khép lại VCK U23 châu Á Saudi Arabia 2026 bằng danh hiệu Vua phá lưới, phần thưởng xứng đáng cho một chiến dịch thi đấu hiệu quả và giàu dấu ấn cá nhân của đội trưởng U23 Việt Nam.

2 giờ trước

Bỏ qua thẻ đỏ, Đình Bắc quá xuất sắc

Một chiếc thẻ đỏ không thể xóa nhòa dấu ấn đậm nét mà Nguyễn Đình Bắc tạo ra tại VCK U23 châu Á 2026

22 giờ trước

Thẻ đỏ khiến Đình Bắc vắng trận gặp Malaysia

Nguyễn Đình Bắc đối mặt án treo giò và phạt tiền từ AFC, qua đó nguy cơ vắng mặt ở tuyển Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

25:1483 hôm qua

